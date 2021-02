Rauman telakalla 45 uutta koronatartuntaa, kaikki alueella työskennelleet testattu – koko maassa 632 uutta tartuntaa

Lauantai-iltapäivään mennessä Rauman telakalla työskennelleillä on todettu kaikkiaan 230 tartuntaa. Kaikki telakalla työskennelleet noin tuhat ihmistä on nyt testattu. LEHTIKUVA / JUHA SINISALO

Rauman telakan työntekijöillä on raportoitu 45 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Rauman kaupunki. Lauantaina iltapäivään mennessä telakalla työskennelleillä on näin todettu kaikkiaan 230 tartuntaa. Kaikki telakalla työskennelleet on nyt testattu. Heitä on noin tuhat.

Osa näytevastauksista ei ole vielä valmistunut. Tarkkaa valmistumisaikaa ei osata vielä arvioida, koska suuren testisuman vuoksi vastauksia on saatu tiputellen. Kaikkien tulosten pitäisi olla selvillä lähipäivien kuluessa.

"Koska vastauksia on tullut koko ajan tiputellen, olemme päättäneet, että tiedotamme (tartuntojen määrästä) kerran päivässä. Perjantaina meillä oli mammuttitestauspäivä, ja osa näytteistä lähetettiin eteenpäin vasta illalla", kertoo STT:lle tartuntataudeista vastaava lääkäri Eeva Nordqvist Rauman kaupungilta.

Osa näytteistä on myös lähetetty analysoitavaksi muuntovirusten varalta.

Telakan alueella ei tällä hetkellä tehdä tuotannollista työtä. Tiloja siivotaan ja desinfioidaan, ja lisäksi ylläpitävät työt sekä valvonta jatkuvat.

Tartuntojen määrä telakan työntekijöiden keskuudessa kasvoi nopeasti muutamassa päivässä. Rauman kaupunki tiedotti torstaina 59 uudesta koronatartunnasta telakan työntekijöillä. Perjantaina kerrottiin 82 tartunnasta. Torstaina Satakunnan alue siirtyi koronaepidemian leviämisvaiheeseen.

Testatut on asetettu näytteenoton jälkeen omaehtoiseen karanteeniin, kunnes testitulokset saadaan. Sairastuneet tullaan asettamaan eristykseen. Altistuneiden määrä on suuri, Nordqvistin arvion mukaan satoja, ja heidät tullaan asettamaan karanteeniin.

Telakan ulkomaalaiset työntekijät asuvat pääsääntöisesti yhteismajoituksessa, mikä ei ainakaan helpota sairastuneiden karanteeniolojen järjestämistä. Nordqvist vertaa yhteismajoitusta perhetilanteeseen: se, jonka testitulos on positiivinen, on jo altistanut muut samassa taloudessa asuvat.

Telakan tilannetta arvioidaan seuraavaksi huomenna sunnuntaina, jolloin Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen.

Päivän tartuntamäärä oli lauantaina koronaepidemian suurimpia.

Suomessa on raportoitu 632 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 6 023, mikä on 1 095 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Tänään raportoitujen tartuntojen määrä on yksi suurimpia Suomessa koko epidemian aikana. 10. joulukuuta THL raportoi 840 tartunnasta, joista 470 oli raportoitu takautuvasti. THL:n johtaja Mika Salminen toteaa STT:lle, että THL:n ilmoittama päiväluku koostuu aina monelle päivälle osuvista tapauksista. Suurin yhdelle päivälle osunut tapausmäärä on Salmisen mukaan 619 koronatartuntaa 25. marraskuuta 2020.

Suomessa ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta on hieman alle 97 tartuntatapausta. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) yli 197 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Husin ilmaantuvuusluku on kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna.

Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä on koko maan keskiarvoa selvästi korkeampi ilmaantuvuusluku, yli 140 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Matalin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin noin 14 tapausta.

Kaikkiaan Suomessa on todettu tähän mennessä 53 285 koronatartuntaa.

Viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on perjantain tietojen mukaan 726.

Suomessa hieman yli 276 000 ihmistä on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo THL. Eilisestä määrä on lisääntynyt noin 14 000 rokotetulla. Toisen annoksen saaneita on hieman alle 73 000. Yhteensä on annettu noin 349 000 rokoteannosta.

Eniten rokotettuja on yli 80-vuotiaiden joukossa. Tässä ikäryhmässä rokotteen saaneita on hieman alle 116 000.

Määrällisesti eniten rokoteannoksia on annettu Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.