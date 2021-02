Marin Ylellä: Pääkaupunkiseudun rajoitusten purkaminen vaarantaa epidemian hallinnan – Vapaavuori torjuu moitteet vastuuttomuudesta

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan etäopetuksen vaikutus koronaepidemian leviämiseen on vähäinen. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) torjuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) moitteet koronarajoitusten purkamisesta. Vapaavuori sanoo tviitissään, että kun epidemian hoidossa lähestytään hankalampia aikoja, tarvitaan valtiovallan ja paikallishallinnon välille vuorovaikutusta eikä vastakkainasettelua tai käskyttämistä.

Pääministerin vastuu tällaisen otollisen ilmapiirin ja toimintatavan luonnissa on korostetun suuri, Vapaavuori alleviivaa.

Marin moitti Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla pääkaupunkiseudun aikeita palata toisen asteen oppilaitoksissa lähiopetukseen hiihtoloman jälkeen ja piti sitä vastuuttomana.

Tekstiviestissä STT:lle Vapaavuori puolustaa lähiopetukseen palaamista sanoen, että päätös perustuu kokonaisharkintaan. Etäkoulun haitat nuorille ovat kiistattomat ja pitkäaikaishaittoja voimme vain arvailla, Vapaavuori kirjoittaa.

"Rajoituksen vaikuttavuus epidemian leviämiseen on vaatimaton. Pääkaupunkiseudulla on laaja yhteisymmärrys asiassa. Täsmälleen sama tulkinta on tehty myös esimerkiksi Vaasassa", Vapaavuori sanoi.

Vihreiden eduskuntaryhmän johtaja Emma Kari, joka toimii myös Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana, oli Vapaavuoren kanssa samoilla linjoilla.

"Kyse ei ole päätöksestä, joka olisi tehty kevyesti. Pitkään jatkuneiden rajoitusten hinta on kasvanut nuorille liian suureksi", Kari sanoi tviitissään.

Kari korosti, että turvatoimet toisen asteen rajatussa lähiopetuksessa tulevat olemaan tiukat.

"Opiskelijoista maksimissaan puolet tulee olemaan kerrallaan paikalla, ryhmäkokoja säädellään, turvavälit pyritään säilyttämään ja maskit ovat käytössä", hän totesi.

Marin sanoi pääministerin haastattelutunnilla kantavansa huolta Suomen nykyisestä tautitilanteesta. Erityisen huolestuttava tilanne on pääkaupunkiseudulla.

"Osa alueista, erityisesti pääkaupunkiseutu, on päätynyt muutamaankin kertaan löysentämään rajoitustoimenpiteitä vastoin Husin, vastoin THL:n ja vastoin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta ja vastoin valtioneuvoston suosituksia. Tilanteessa, jossa tauti leviää, muuntovirus leviää ja tilanne pahenee, höllätään rajoituksia. Se ei ole mielestäni oikea tie, ja se vaarantaa koko Suomen epidemian hallinnan", Marin moitti.

Pääkaupunkiseudulla toisen asteen opetuksessa siirrytään hiihtoloman jälkeen taas lähiopetukseen. Marin sanoi ymmärtävänsä huolen nuorten tilanteesta, mutta piti ratkaisua nykytilanteessa erittäin vaikeana ja hankalana.

"Voisin jopa sanoa, että se on mielestäni vastuuton", Marin sanoi.

Marinin mukaan on odotettavissa, että tilanne tulee pahenemaan, mikäli rajoituksia löysätään.

"Olemme kokeneet, että rajoitukset todella toimivat. Kun kontakteja rajoitetaan, on sillä myönteinen vaikutus tautitilanteeseen. Kun ei tule kohtaamisia, niin silloin ei tule tartuntoja. Tauti ei katso sitä, onko ympäristö harrastustoimintaa vai ravintolatoimintaa", Marin sanoi.

Kuntavaalien siirtäminen koronan takia ei Marinin mukaan ole ajankohtaista. Toistaiseksi puoluesihteereistä koostuva työryhmä on ollut yksimielinen siitä, että kuntavaaleja ei siirretä.

Siirtäminen olisi Marinin mukaan ajankohtaista, jos tautitilanne pahenisi niin, että joudutaan poikkeusoloihin, ottamaan käyttöön valmiuslaki ja siirtymään toimenpidetasolle 3.

Marin ei usko, että koronatilanne johtaisi kuntavaalien äänestysprosentin merkittävään laskuun.

"Tällaisesta ei ole viitteitä. Kun ihmisiltä on kysytty osallistumisesta kuntavaaleihin, vain hyvin pieni osa on ilmoittanut, että jättäisi äänestämättä. Näyttää siltä, että äänestysaktiivisuus olisi samaa tasoa kuin viime kuntavaaleissa", Marin sanoi.

Marin arvioi, että kotiäänestystä hoitavien vaalivirkailijoiden rokottamista olisi syytä pohtia vakavasti. Marin sanoi pitävänsä tällaista rokotusjärjestyksen muutosta perusteltuna ja tietävänsä, että terveysviranomaiset pohtivat asiaa.

Kaikkien vaalivirkailijoiden rokottaminen ennen kuntavaaleja olisi sitä vastoin poliittinen päätös. Marin sanoi, ettei hän sulkisi tätäkään ratkaisua pois.

"Demokratian toteutuminen on niin tärkeä kysymys, että siinä kohtaa on varmasti mahdollista pohtia myös rokotusjärjestyksen muuttamista."

Kesän tilanteesta Marin sanoi, että koronarajoituksia voidaan purkaa, jos tautitilanne saadaan pidettyä hallinnassa. Rajoitusten purkuun vaikuttaa rokotusten eteneminen ja koronan kausivaihtelu.

"Uskon, että voimme kesällä elää paljon normaalimpaa elämää, jos saadaan pidettyä luvut hallinnassa."

Marin totesi, että hallitus tarkastelee tilannetta usean mittarin kautta, eikä nimennyt mitään yksittäistä raja-arvoa, jonka perusteella päätöksiä tehtäisiin.

Rokotusten etenemisestä Marin totesi, että rokotteita ei ole saatu Suomeen sitä määrää mikä luvattiin, mutta uskoi, että laumasuoja saadaan kuitenkin aikaan Suomessa tämän vuoden aikana.

"Suomessa ihmiset onneksi myös haluavat sen ottaa", Marin huomautti.

Tilanne on toinen etelänaapuri Virossa, jonka pääministeri Kaja Kallas kertoi, että heillä osa väestöstä suhtautuu rokotuksiin hyvin varauksellisesti.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) esitti harkintaa rokotusjärjestyksen muuttamisesta niin, että vaikeimman tautitilanteen alueilla rokotettaisiin nopeammin. Marinin mukaan pohdinta on perusteltua, mutta ei nähnyt tarvetta vielä tehdä muutoksia järjestykseen.

"Vielä rokotusjärjestelystä ei ole syytä muuttaa. On mahdollista, että jossain vaiheessa rokotejärjestystä katsotaan uudestaan ja erityisesti epidemiologisesta näkökulmasta."