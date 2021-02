Outokumpu lupaa selvittää materiaalitoimittajia koskevat epäilyt

Yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch esittää raportissaan, että Outokumpu on toiminnallaan myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Outokummun mukaan sillä ole kytköksiä Finnwatchin raportissa mainittuihin brasilialaisiin rautamalmikaivoksiin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Teräsyhtiö Outokumpu lupaa selvittää yhtiön materiaalitoimittajia koskevat epäilyt.

Yritysvastuun toteutumista tarkkaileva Finnwatch esittää raportissaan, että Outokumpu on vuosien ajan ostanut raaka-aineita Brasiliasta huonomaineiselta kaivosyhtiö Valelta, joka on vastuussa muun muassa alkuperäiskansalle tärkeän joen saastuttamisesta. Finnwatchin mukaan Outokumpu on toiminnallaan myötävaikuttanut alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

Julkaisemassaan tiedotteessa Outokumpu sanoo ottavansa sidosryhmiltään saamansa tiedot vakavasti ja selvittävänsä yhtiön materiaalitoimittajien toimintaa koskevat epäilyt.

Juttua korjattu kello 10.45: Outokumpu ei kiistä Finnwatchin tietoja, vaan lupaa selvittää epäilyt.