THL: Suomessa 400 uutta koronatartuntaa

Todettujen koronavirustartuntojen määrä on viime viikkoina ollut selvässä kasvussa Suomessa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Suomessa on todettu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 125 tartuntaa, mikä on 838 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana on raportoitu 3 485 tartuntaa. Tämä on 845 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.

Koronatartuntoja on tähän mennessä raportoitu yhteensä 54 532.

THL kertoo koronaan liittyvien kuolemien ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrän myöhemmin tänään. Eiliseen mennessä virukseen liittyviä kuolemia oli raportoitu 733. Sairaalahoidossa oli eilen 170 ihmistä, joista tehohoidossa oli 30. Koronarokotteen oli maanantaihin mennessä saanut yli 282 000 ihmistä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Viimeisten kahden viikon aikana Husin alueella on todettu reilut 200 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Uudenmaan jälkeen korkein ilmaantuvuus oli Satakunnan (183), Ahvenanmaan (149) ja Vaasan (144) sairaanhoitopiirien alueella. Alhaisin ilmaantuvuus on Kainuussa (11).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) koronatestin negatiivisesta tuloksesta voi nyt ladata maksuttoman todistuksen. Se on ladattavissa koronatietoni.fi-palvelussa.

Englanninkielisen todistuksen voi tallentaa matkapuhelimeen tai tarvittaessa tulostaa. Palvelu toimii Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Todistuksella voi todistaa tuoreen negatiivisen koronatestituloksen esimerkiksi välttämättömän matkustamisen yhteydessä.

"Todistuksia on kysytty enenevissä määrin, kun useat maat ja liikennöitsijät ovat alkaneet niitä vaatia", toteaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen tiedotteessa.

Koronatestitodistukseen on merkitty henkilötiedot, testipäivä ja testaustapa. Tarvittaessa todistukseen voi täydentää myös passin tiedot, jos kohdemaa sitä edellyttää.