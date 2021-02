Syyttäjä vaatii 41-vuotiaalle miehelle vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta PS:n vaalipäällikön murhayrityksestä – Kataja: Teko liittyy äärioikeiston kitkemiseen puolueesta

Perussuomalaisten vaalipäällikkö Pekka Kataja Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii 8–10 vuoden vankeusrangaistusta Katajaan kohdistuneesta epäillystä murhan yrityksestä. LEHTIKUVA / VALTTERI VAINIO

Syyttäjä vaatii vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta perussuomalaisten vaalipäällikköön Pekka Katajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä. Syyttäjän mukaan väkivallanteko oli suunnitelmallinen ja sillä on ollut poliittinen, henkilökohtainen motiivi.

Heinäkuisesta väkivallanteosta syytetty 41-vuotias mies kiistää syytteet murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta sekä vaihtoehtoiset syytteet avunannoista niihin. Puolustuksen mukaan syytetty oli hyökkäyksen aikaan kotonaan Uudellamaalla, eikä liity asiaan mitenkään.

Oikeudenkäynti järjestetään Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeustalolla on aamusta asti ollut useita poliiseja valvomassa istuntoa. Esimerkiksi pelkästään turvatarkastuksessa oli läsnä neljä poliisia.

Esitutkinnassa murhan yrityksestä aiemmin epäilty, mutta epäilystä syyteharkinnassa vapautunut Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen on seuraamassa oikeudenkäyntiä. Torssosta ei siis epäillä osallisuudesta tekoon. Syyttäjän mukaan Torssosen osallisuudesta ei ole näyttöä, mutta syyttäjä pitää tämän eduskuntavaaliehdokkuuden kariutumista hyökkäyksen vaikuttimena.

Syytetty on syyttäjän mukaan toiminut Torssosen kampanjapäällikkönä ja tukiyhdistyksen puheenjohtajana. Syytetty ja Torssonen ovat viestineet toisilleen väkivallantekoa edeltävänä päivänä.

Viestien sisältö ei ole esitutkinnassa selvinnyt, sillä Torssonen on käyttänyt prepaid-liittymää.

Torssosen syyttämättäjättämispäätöksessä todetaan tällä olevan vahvasti samanmielinen kannattajajoukko, joka voisi ryhtyä toimiin ilman Torssosen myötävaikutusta. Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Torssosella on myös ollut motiivi haluta vahingoittaa Katajaa.

Kataja pahoinpideltiin kotonaan Jämsän Jämsänkoskella 17. heinäkuuta aamupäivällä. Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Syyttäjän mukaan iskuja oli ainakin 20, minkä lisäksi Katajaa potkittiin tämän maatessa maassa. Verijälkiä oli syyttäjän mukaan katossa asti, ja syyttäjän mukaan asunnon veriroiskeista ja Katajan vammoista voi päätellä verta päätyneen myös hyökkääjien vaatteisiin.

Miehet pääsivät Katajan puheille pakettitoimituksen varjolla. Miehet saapuivat Katajan ovelle, missä toinen miehistä sanoi Katajalle paketin olevan perussuomalaisten toimistolta ja pyysi tältä henkilöllisyystodistusta. Katajan avattua oven toinen, piilossa ollut mies kävi hänen kimppuunsa. Rikos ajoittui poliisitutkinnan perusteella kello 9.45:n ja 9.57:n välille.

Paketti oli tyhjä, eikä sen osoitekorttiin ollut kirjoitettu mitään. Paketista löytyi kuitenkin syytetyn miehen ja Torssosen sormenjäljet. Syyttäjä on syyttämättäjättämispäätöksessään todennut, että Torssosen sormenjäljille paketissa voi olla lukuisia syitä.

Syytetyn miehen mukaan hän on mahdollisesti käsitellyt pakettia pari vuotta aikaisemmin. Syytetty kiistää koskeneensa siihen tämän jälkeen. Puolustuksen mukaan paketin kulkeutumisesta Katajan asuntoon sillä ei ole tietoa.

Syyttäjän mukaan Katajan kimppuun hyökänneet miehet poistuivat hyökkäyksen jälkeen asunnolta täsmälleen samanlaisella autolla kuin 41-vuotias syytetty omistaa. Silminnäkijän kertoman mukaan toinen miehistä meni kuljettajan paikalle ja toinen oikealle takapenkille. Auto lähti vauhdikkaasti länteen.

Tässä vaiheessa Kataja oli soittanut hätäkeskukseen ja saanut hälytettyä itselleen apua.

Syyttäjän mukaan syytetyn autoa on siivottu niiltä paikoilta, joille hyökkääjien on nähty nousseen. Verhoilua on poistettu ja kynnyksiä puhdistettu perusteellisesti. Syyttäjän mukaan myös kumimatto on hävitetty. Tämä kertoo syyttäjän mukaan siitä, että tekijöiden vaatteisiin on jäänyt verta teosta ja että sitä on päätynyt myös autoon.

Puolustuksen mukaan syytetty oli kotonaan teon aikaan, kuten myös hänen autonsa. Auton siivoamiselle ja verhoilun poistamiselle on puolustuksen mukaan tekoon liittymätön syy.

Syyttäjä katsoo, ettei syytetyn ole näytetty olleen kotonaan teon aikaan. Mies ei ole vastannut työsähköposteihinsa eikä työnantajansa puheluihin. Miehen puhelin oli kyseisenä päivänä tämän kotona, ja sitä käytettiin vasta iltapäiväkahden jälkeen, syyttäjä sanoo.

Helsingin Sanomien mukaan syytetty on aiemmin opettanut ammattikorkeakoulussa vastuullista yritystoimintaa ja julkaissut puhesisältöä ruotsalaisella äärioikeistokanavalla.

Kataja kertoi oikeudenkäynnin tauolla voivansa olosuhteisiin nähden hyvin. Hän sanoo kärsivänsä edelleen selkäkivuista ja muistiongelmista, mutta palanneensa työn pariin jo elokuussa.

"Lähimuisti on jonkin verran heikentynyt, mutta kyllä minä pärjään tämänkin muistin kanssa", hän sanoi.

Katajan mukaan hyökkäyksen motiivina on hänen toimintansa äärioikeiston kitkemiseksi perussuomalaisista.

"Tässä on selkeä poliittinen motiivi ja pääsuunnittelijalla erittäin voimakas henkilökohtainen motiivi."

Kataja sanoo, ettei tapahtunut säikäyttänyt häntä.

"Nyt pitää näille tekijöille näyttää ja panostaa kaksin verroin poliittiseen vaikuttamiseen. Kaksin verroin pyrin myös (karsimaan) pois näitä äärioikeistolaisia porukoita, jotka ovat edelleen pyrkineet tähän meidän toimintaan mukaan."

Katajan mukaan hän ei tunne asiasta syytettyä miestä. Toinen hyökkääjä ja teon pääsuunnittelija ovat hänen mukaansa vapaalla jalalla.

"On selvää, että paketin tuoja ja koko tapahtuman pääsuunnittelija kumpikin ovat vapaana. Pääsuunnittelijasta sanoin ja sanon edelleen, että tiedän satavarmasti kuka hän on, mutta en sitä voi todistaa."

Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan Torssosen osalta syyte jätettiin nostamatta, sillä tutkinnassa ei ollut riittävää näyttöä sen tueksi, että hän olisi ollut Katajan asunnolla rikoksen tekoaikaan.

Hän on kertonut olleensa tapahtuma-aikaan aurinkolasiostoksilla Jyväskylässä, noin 57 kilometrin päässä rikospaikalta. Hänen asunnoltaan löytyi käteiskuitti, jonka mukaan lasit on ostettu kello 10.16 eli alle puoli tuntia Katajan pahoinpitelyn jälkeen.

Esitutkinnassa kuultu todistaja kertoi jutelleensa Torssosen kanssa kello 10:n ja 11:n välillä, mutta lähempänä kello 11:tä.

Oikeudenkäyntiä seuraamaan tullut Torssonen kommentoi STT:lle tapausta sanomalla, että asia on hänen osaltaan käsitelty. Torssonen sanoo, ettei hänellä ole mitään tekemistä asian kanssa. Hän sanoo olleensa aikanaan pahoillaan siitä, miten hänen eduskuntavaaliehdokkuutensa torpattiin.

Torssonen sanoo, ettei usko, että teosta syytetty mies olisi syyllistynyt syytettyyn tekoon.

"Tunnen henkilön, enkä jaksa uskoa millään. Hän ei ole sen tyyppinen ihminen, että olisi tällaisiin asioihin sotkeutunut."

Suhdettaan Katajaan hän kommentoi sanomalla, ettei sitä ole.

Torssonen sanoo, että prosessi kuukausien tutkintavankeuksineen on ollut hänelle raskas, ja sen seurauksena hänet on erotettu työstään ja luottamustoimistaan.

"Olen kattomassa tätä prosessia, joka on merkittävästi vaikuttanut minun elämääni negatiivisesti."

Torssoseen kohdistunut rikosepäily johti syksyllä Jyväskylän kaupunginhallituksen eroon. Torssonen oli kaupunginhallituksen jäsen eikä eronnut luottamustehtävistään jouduttuaan rikosepäilyn vuoksi vangituksi.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätyi näin erottamaan kaupunginhallituksen ja nimittämään uuden, jossa Torssonen ei ole mukana. Torssonen myös erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä vuonna 2019.

STT on julkaissut Torssosen nimen esitutkintavaiheessa hänen yhteiskunnallisen toimintansa vuoksi.