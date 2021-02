"Jos tilanne pahenee, se karkaa käsistä" – Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä eletään kriittisiä hetkiä

Juho Leskinen

Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen ja käsihygienia ovat edelleen tärkeitä tapoja ehkäistä koronavirusta.

Länsirannikon maakunnat Pohjanmaalta Uudellemaalle ovat kaikki viruksen leviämisvaiheessa. Viimeisten 14 päivän aikana koko maassa on kirjattu 5 861 uutta koronavirustartuntaa.

Eniten koronaa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Viimeisen kahden viikon aikana Husin alueella on ilmennyt 3 560 uutta koronavirustartuntaa. Niistä suurin osa on kirjattu Helsingissä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuus oli tiistaina 209 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen esitti tiistaina Iltalehden haastattelussa, että alueen koronarajoituksia tiukennettaisiin. Järvisen mukaan tehokkain keino olisi tiukentaa anniskeluravintoloiden rajoituksia. Hän sanoi, että anniskeluravintoloista on lähtenyt liikkeelle monta pitkää tartuntaketjua.

Järvinen antoi Iltalehden haastattelussa ymmärtää, että Husin alueella joudutaan todennäköisesti turvautumaan nykyistä tiukempiin rajoituksiin.

Sairaanhoitopiirin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén (sd.) vertasi Husin tämänhetkistä koronatilannetta kevääseen.

"Tartuntojen voimakas kasvu oli nähtävissä jo etukäteen. Tilanne on nyt sellainen, että jos se tästä vielä pahenee, niin se karkaa käsistä. Kontakteja on saatava vähennettyä ja se tarkoittaisi sellaisten tilojen sulkemista, joissa tartuntoja tulee", Lindén sanoi MT:lle puhelimitse.

Hänen mukaansa anniskeluravintola on kuitenkin käsitteenä vaikea. Anniskeluravintolat ovat lainsäädännön näkökulmasta liian moniselitteinen ja rajoituksella voisi olla ei-toivottuja vaikutuksia esimerkiksi ruokaravintoloihin.

"Kyseessä on pieni osa ravintoloista, joissa olosuhteet ovat sellaisia, että virus pääsee leviämään."

Suuri osa Husin uusista tartunnoista on koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamia. Herkästi leviävän virusmuunnoksen aiheuttamien tartuntojen suhteellinen määrä on ampaissut muutamassa viikossa huolestuttavan korkeaksi.

Viikolla viisi eli helmikuun ensimmäisellä viikolla yhdeksän prosenttia Husin alueella todetuista koronavirustapauksista oli taudin brittimuunnoksen aiheuttamia. Viikolla kuusi määrä oli 31 prosenttia ja viikolla seitsemän jo 46 prosenttia.

Maanantaina Husin diagnostiikkakeskuksen kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Maija Lappalainen kertoi Helsingin Sanomille, että noin kolme neljästä uudesta tapauksesta on s-geeninegatiivisia eli brittimuunnoksen aiheuttamia.

Tartuntojen lähteet eivät ole peräisin ulkomaanmatkoilta, vaan tauti leviää kotoperäisesti väestötasolla.

Muuntoviruksen aiheuttamia tapauksia oli kirjattu maanantaihin mennessä koko maassa 556 kappaletta. Niistä 530 oli viruksen brittimuunnoksia, 25 Etelä-Afrikan virusmuunnoksia ja yksi Brasilian virusmuunnos.