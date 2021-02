Norja avaa rajan työmatkaliikenteelle Suomesta ja Ruotsista

Ehtona rajan ylittämiselle on todistus sekä työpaikasta että enintään viikon vanhasta negatiivisesta koronatestistä, joka on voitu tehdä jossain kolmesta maasta.

Päätös rajan avaamisesta syntyi sen jälkeen, kun Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli puhunut asiasta puhelimessa Norjan pääministerin Erna Solbergin kanssa aiemmin tänään. LEHTIKUVA/AFP

Norjan hallitus on päättänyt avata rajansa päivittäiselle työmatkaliikenteelle Suomesta ja Ruotsista ensi maanantaista alkaen. Ehtona rajan ylittämiselle on todistus sekä työpaikasta että enintään viikon vanhasta negatiivisesta koronatestistä, joka on voitu tehdä jossain kolmesta maasta.

Norjan päätös sulkea raja noin kuukausi sitten muilta kuin terveydenhuollon työntekijöiltä on aiheuttanut Norjan hallituksen mukaan suuria vaikeuksia noin 3 000 rajan yli töissä käyvälle. Päätös rajan avaamisesta syntyi sen jälkeen, kun Ruotsin pääministeri Stefan Löfven oli puhunut asiasta puhelimessa Norjan pääministerin Erna Solbergin kanssa aiemmin tänään.