Etelä-Suomen aluehallintovirasto pysyy ainakin toistaiseksi päätöksessään ministeriön kritiikistä huolimatta – Avi STT:lle: Yrittäjien tilat voi avata enimmillään kymmenelle hengelle maanantaista lähtien

Ilta-Sanomat kertoi omien tietojensa pohjalta myöhään perjantaina, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on antanut tehtäväksi valmistella valmiuslain ulkonaliikkumiskiellon pykälät valmiiksi varmuuden vuoksi.

Henrikssonin mukaan hallitus on lähellä valmiuslain käyttöönottoa, jos alueet eivät noudata koronarajoitusten asettamisessa niille annettuja suosituksia ja ohjeita. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ainakaan toistaiseksi peräänny päätöksestä, joka koskee esimerkiksi yksityisten kuntosalien ja muiden tilojen sulkemista pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla.

Aluehallintoviraston mukaan annettua päätöstä on noudatettava ainakin toistaiseksi, vaikka päätökseen tehtäisiinkin myöhemmin muutoksia sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vaatimalla tavalla. Asiasta kertoo STT:lle avin vastuualueenjohtajaa sijaistanut alkoholiyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen.

"Päätös on sen mukainen, mitä siinä on. Tilat voi avata päätöksessä mainitulla tavalla siten, että 10 henkeä kerrallaan vain voi olla tilassa. Päätöstä pitää noudattaa niin kauan, kunnes se muuksi muutetaan, tai jos se sellaisenaan pysyy, sen kahden viikon ajan. Kyllä tällä nyt mennään toistaiseksi ennen kuin julkaistaan uusi päätös", Lehikoinen sanoo.

Lehikoisen mukaan missään tapauksessa rajoitusalueilla ei voi syntyä tilannetta, jossa avin määräystä noudattava yrittäjä rikkoisi tietämättään lakia avatessaan tilansa enimmillään 10 ihmiselle kerrallaan.

"Ei voi tulla sellaista tilannetta. Toimivaltainen viranomainen on avi. Päätös on julkistettu ja sitä pitää noudattaa valituksesta huolimatta, valittaa siitä sitten kuka tahansa. Ei tässä yrittäjällä tai viranomaisilla ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tätä päätöstä."

STM:n ja avin välinen riita laintulkinnasta on herättänyt hämmennystä. Ministeriö on vaatinut tilojen täyssulkua, mutta avin tartuntatautilain tulkinnan mukaan enimmillään 10 ihmistä kerrallaan sisältävät tilat saavat olla auki myös maanantaista eteenpäin.

Hallituksen hyväksytyssä esityksessä tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta sanotaan, että "58 g §:n mukaisesti tilat voitaisiin sulkea sisätiloissa vain yli 10 hengen ja ulkotiloissa vain yli 50 hengen osallistujamäärältä".

Ministeriön tulkinta laista näyttää olevan se, että tällä tarkoitettaisiin kaikkia tiloja, joissa on tavanomaisesti yli 10 henkeä. Avi tulkitsee lakia siten, että tilat voivat jatkaa avoimena, jos toimintaa rajoitetaan enimmillään 10 henkeen.

Lehikoinen ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö avi tekisi vielä muutoksia määräykseensä ministeriön vaatimalla tavalla. Ministeriön ja viraston väliseen riitaan on löydyttävä jokin ratkaisu, hän katsoo.

"Kyllä tätä varmastikin harkitaan. Varmaan maanantaina tiedetään enemmän. Kyllä näkisin, että asia täytyy aika pian suuntaan tai toiseen ratkaista."

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan hallitus on lähellä valmiuslain käyttöönottoa, jos alueet eivät noudata koronarajoitusten asettamisessa niille annettuja suosituksia ja ohjeita.

Henriksson kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa. Valmiuslain käyttöönotto voisi Henrikssonin mukaan tuoda hallitukselle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle tiukemmat ohjaimet käsiinsä.

Valmiuslain soveltaminen voisi myös tarkoittaa koskemista hoitohenkilökunnan työehtoihin tai viime kädessä ulkonaliikkumisrajoituksia. Henriksson kuitenkin toivoi, että niitä ei tarvitsisi ottaa käyttöön.

Henriksson sanoi Ykkösaamussa, että valtioneuvoston kanslia on jo viikkoja sitten lähtenyt "varautumaan pahimpaan" varmuuden vuoksi. Hänen mukaansa ulkonaliikkumiskieltoon liittyviä papereita ei ole näkynyt vielä hänen pöydällään, vaikka hän uskoo, että valmisteluun tullaan vielä tarvitsemaan oikeusministeriön virkamiesten tietoja.

"Se (ulkonaliikkumiskielto) voisi tarkoittaa, että rajoitetaan tietyn alueen ihmisten mahdollisuutta liikkua tai rajoitetaan tiettyjä kellonaikoja, jolloin ei voisi liikkua ulkona", Henriksson sanoi.

"Toivon tietenkin itse, ettemme sellaiseen tilanteeseen joutuisi."

Ministeri kehotti suomalaisia panostamaan koronaohjeiden noudattamiseen. Hän kertoi ymmärtävänsä tilanteen raskauden, mutta kannusti ihmisiä jaksamaan ja vetosi rokotteisiin valona tunnelin päässä.

Hallituksen tällä viikolla julkistamat koronalinjaukset ovat johtaneet tulkintaeroihin eri puolilla maata.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on todennut, ettei se näe tarvetta siirtyä osittaiseen etäopetukseen. Etelä-Suomen avi siis ilmoitti lauantaina, että yrittäjien tilat voi maanantaista lähtien avata siten, että tilassa on enintään 10 henkeä kerrallaan, ja päätöstä on noudatettava kunnes se muuksi muutetaan. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ei näe tarvetta uusille lisärajoituksille.

Henriksson kertoo yllättyneensä tilanteesta. Hän on huolissaan, jaetaanko alueilla hallituksen tilannekuva koronaepidemiasta.

"Hallitus on ehkä enemmän huolissaan mutaatioviruksesta ja sen leviämisestä. Näemme että pääkaupunkiseudulla jo puolet tartunnoista on brittimuunnoksia. Ehkä tätä ei ole oivallettu tai oikein sisäistetty kaikkialla. Nyt meidän olisi tehtävä kaikki, jotta emme joudu ottamaan kaikkien kovimpia rajoituksia voimaan, koska se on se, mitä meidän pitäisi nyt yhdessä välttää", Henriksson sanoi.

Henrikssonin mukaan aluehallintovirastoilla on valtuudet sulkea linjatut tilat ja myös velvollisuus turvata kansalaisten oikeus terveyteen ja elämään. Hän kertoo ymmärtävänsä, että paikka on tiukka aluehallintovirastoille ja kunnille.

"Minä toivon, että viikonlopun aikana saadaan selvyyttä siihen, mitä tehdään alueilla. Toivon, että keskustelemalla päästään eteenpäin ja tässä tehtäisiin sellaisia päätöksiä, joilla myös kansalaisten näkökulmasta saadaan selvyyttä asiaan."