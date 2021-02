Henriksson vahvisti ulkonaliikkumiskiellon valmistelun Ylelle – valmiuslaki pöydälle, jos alueet eivät noudata ohjeistuksia

Pääkaupunkiseudulla jo puolet tartunnoista on brittimuunnoksia.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) Säätytalon edustalla Helsingissä 25. helmikuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) vahvisti lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että hallitus on varoiksi valmistellut ulkonaliikkumiskiellon käyttöönottoa.

Henriksson sanoi, että valtioneuvoston kanslia on jo viikkoja sitten lähtenyt "varautumaan pahimpaan" varmuuden vuoksi. Hän uskoo, että valmisteluun tullaan vielä tarvitsemaan oikeusministeriön virkamiesten tietoja.

"Se (ulkonaliikkumiskielto) voisi tarkoittaa, että rajoitetaan tietyn alueen ihmisten mahdollisuutta liikkua tai rajoitetaan tiettyjä kellonaikoja, jolloin ei voisi liikkua ulkona", Henriksson sanoi Ylellä.

"Toivon tietenkin itse, ettemme sellaiseen tilanteeseen joutuisi."

Ilta-Sanomat kertoi valmistelusta omien tietojensa pohjalta myöhään perjantaina.

Hallitus voisi rajoittaa kansalaisten liikkumista ja myös kajota hoitohenkilökunnan työehtoihin valmiuslain avulla. Henriksson kuitenkin toivoi, että niitä tai ulkonaliikkumiskieltoa ei tarvitsisi ottaa käyttöön.

Ministerin mukaan hallitus on kuitenkin lähellä valmiuslain käyttöönottoa, jos alueet eivät noudata koronarajoitusten asettamisessa niille annettuja suosituksia ja ohjeita.

Hallituksen tällä viikolla julkistamat koronalinjaukset ovat johtaneet tulkintaeroihin eri puolilla maata.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei siirrä yläkoululaisia etäopetukseen, ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan kaikkia liikuntapaikkoja ei tarvitse sulkea, ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ei näe tarvetta uusille lisärajoituksille.

Henriksson kertoo yllättyneensä tilanteesta. Hän on huolissaan, jaetaanko alueilla hallituksen tilannekuva koronaepidemiasta.

"Hallitus on ehkä enemmän huolissaan mutaatioviruksesta ja sen leviämisestä. Näemme, että pääkaupunkiseudulla jo puolet tartunnoista on brittimuunnoksia. Ehkä tätä ei ole oivallettu tai oikein sisäistetty kaikkialla. Nyt meidän olisi tehtävä kaikki, jotta emme joudu ottamaan kaikkien kovimpia rajoituksia voimaan, koska se on se, mitä meidän pitäisi nyt yhdessä välttää", Henriksson sanoi.