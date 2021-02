THL: Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kahden viikon tartuntaluvut pompanneet lähes 2 300 tartunnalla

Epidemian aikana tartuntoja on Suomessa todettu nyt yhteensä lähes 58 000

THL:n luvut kertovat, että koronatartuntojen määrä on selvässä kasvussa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa on raportoitu 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu lähes 7 400, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin noin 5 100. Tartuntojen määrä on siis kasvanut viime viikkoina selvästi.

Näistä 7 300 tartunnasta noin 3 900 on havaittu viimeisten seitsemän päivän aikana. Tartuntoja on siis havaittu noin 500 enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Epidemian aikana tartuntoja on Suomessa todettu nyt yhteensä lähes 58 000.