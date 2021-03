Sosteri onnistunut taltuttamaan koronaryppäät tehokkaasti – tarkat tiedot altistumispaikoista lisäävät testeihin hakeutumista

Suvi Sikstus/Sosteri

Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen pitää Uudenmaan koronatilannetta merkittävänä koko maan kannalta.

Uudenmaan vaikea koronatilanne heijastelee koko maahan, ja huolestuttaa siksi tietysti myös meitä, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Savonlinnasta toteaa. Hän pitää rajoitustoimien kiristämistä tarpeellisena.

"Suomi on lopulta aika pieni maa ja ihmiset pendelöivät paljon", Luukkonen sanoo. Hän työskentelee Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa johtajaylilääkärinä.

Sosterin alue on selvinnyt koronavuodesta pääasiassa melko pienillä tartuntaluvuilla. Muutamat ilmenneet tartuntaryppäät on saatu taltutettua melko nopeasti. Se on Luukkosen mukaan eniten onnistuneen jäljityksen ansiota.

"Tavoite on ollut aina päästä ryppäisiin nopeasti kiinni ja saada paljon altistuneita testattua. Tietysti tässä on ollut hyvää tuuriakin. Olemme vähän syrjässä, eikä samaan aikaan ole tullut monia ryppäitä. Pieni alue on myös suurta helpompi hallita."

Sosteri on tiedottanut alusta lähtien kaikista tiedossa olevista altistumispaikoista nopeasti ja tarkasti. Strategian takana on tavoite saada altistuneet hakeutumaan herkästi testeihin.

Jäljitystä tekee Sosterissa kokenut tartuntatautitiimi, joka on toiminut pitkään yhdessä. Työhön on siirretty lisävoimia muusta terveydenhuollosta, mutta vapaaehtoisia jäljittäjiä ei ole käytetty. "Tiivis yhteistyö hoitajien ja lääkärien välillä on tärkeää", Luukkonen linjaa.

Samalla yhteistyötä tehdään paljon myös alueiden välillä. "Lähes joka päivä on sairaanhoitopiirien yhteinen palaveri."

Tällä hetkellä Sosterin alueen eli Savonlinnan seudun koronatilanne on edellisen ryppään talttumisen jälkeen melko rauhallinen. Hiihtoloma on tuonut alueelle jonkin verran turisteja, mutta tartuntatilanteessa se näkyy mahdollisesti vasta tulevien parin viikon aikana.

Luukkosen mukaan aika altistumisen ja oireiden välillä on yleensä muutamia vuorokausia. Alueelta löydetyn eteläafrikkalaisen muunnosviruksen kohdalla tartunnat ovat olleet ärhäkämpiä ja oireet ovat alkaneet jopa seuraavana päivänä. "On nähty, että tilanne voi muuttua nopeasti, joten varuillaan pitää olla."