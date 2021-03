Korona ryöpsähti pienessä Oripään kunnassa – Yle: Tartuntoja useilla maataloustyöpaikoilla

Antti Kantola

Korona on päässyt leviämään Oripäässä. Arkistokuva koronatestauspaikalta.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Oripään kunnassa korona on levinnyt huolestuttavalla tahdilla. Kunta kertoo tiedotteessaan, että koronatartuntoja oli maanantaihin mennessä todettu 18 ja altistuneita oli 49 henkilöä. Lisäksi maanantaina oli testattu henkilöitä, joilla on ollut oireita. Oripäässä on runsaat 1 300 asukasta.

Ylen mukaan tartuntoja on useilla maataloustyöpaikoilla. "On hälyttävää, että pienellä paikkakunnalla on lyhyessä ajassa tullut näin paljon tartuntoja. Itselläni ei ole vielä tietoa, onko tartuntojen joukossa uusia virusmuunnoksia", sanoo johtava ylilääkäri Sari Koistinen Loimaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymästä Ylen haastattelussa.

