Jussi Virkkunen Kansan Uutisten päätoimittajaksi

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Jussi Virkkunen on nimitetty Kansan Uutisten päätoimittajaksi ja lehteä kustantavan Kansan Uutiset Oy:n toimittajaksi. 41-vuotias Virkkunen on työskennellyt Kansan Uutisissa vuodesta 2017 lähtien ja hän on aiemmin työskennellyt myös Ylellä, MTV:llä ja STT:llä.

Virkkunen seuraa tehtävässään Sirpa Puhakkaa, joka irtisanoutui tammikuussa ja siirtyi kokopäiväiseksi kirjailijaksi.

Kansan Uutiset viikoittain ilmestyvä poliittinen paperi- ja digilehti, jolla on myös päivittäin ilmestyvä verkkolehti. Kansan Uutiset on Vasemmistoliiton äänenkannattaja.

Virkkunen aloittaa tehtävässään ensi viikon perjantaina 12. maaliskuuta.