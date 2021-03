Kansanedustajat tyrmäsivät yhtenä rintamana Ano Turtiaisen koronapuheet

Turtiaisen mukaan koronahysterian lietsomisen taustalla on "uuskommunismi".

Antti Aimo-Koivisto

Kansanedustaja Ano Turtiaisen mukaan koronaepidemia ei ole valmiuslaissa mainittu "vaikutuksiltaan erityisen vakava, suuronnettomuutta vastaava vaarallinen tartuntatauti".

Hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajat tyrmäsivät kuin yhdestä suusta tiistaina eduskunnassa kansanedustaja Ano Turtiaisen näkemykset koronaepidemiasta ja sen leviämisen torjuntatoimista.

Kansanedustajat keskustelivat koronaepidemian vastaisista rajoitustoimista ravintoloiden sulkemista koskevan lakimuutoksen lähetekeskustelun yhteydessä.

Turtiaisen mukaan koronaepidemia ei ole valmiuslaissa mainittu "vaikutuksiltaan erityisen vakava, suuronnettomuutta vastaava vaarallinen tartuntatauti".

"Tässä munataan nyt todella pahasti, kun näin heppoisin perustein turvaudutaan valmiuslakiin", Turtiainen sanoi.

Turtiainen painotti, että koronavirus ei ole juuri vaikuttanut Suomen kokonaiskuolleisuuteen. Hän huomautti myös, että ylivoimainen enemmistö koronaan kuolleista on yli 80-vuotiaita, jotka kuolisivat muutenkin influenssatyyppisiin tauteihin.

Turtiaisen mukaan koronaepidemia on kausi-influenssaan verrattava sairaus.

"Mustaan surmaan kuoli aikoinaan noin puolet Euroopan väestöstä. Sellaisessa tilanteessa voitaisiin puhua vaikutuksiltaan erityisen vakavasta, suuronnettomuutta vastaavasta vaarallisesta tartuntataudista. Nyt lietsotaan hirveää pakokauhua, kun muutama uusi tartunta ilmaantuu kymmentätuhatta asukasta kohden vuorokaudessa", Turtiainen sanoi.

"Koronaan kuolevat lähinnä siis ne ihmiset, jotka muutenkin pian kuolisivat", Turtiainen sanoi.



Turtiaisen mukaan koronahysterian lietsomisen taustalla on "uuskommunismi".

"Ennen ihmiset saivat nauttia normaalista elämästä elämänsä loppuun saakka, koska kommunismi ei ollut vielä myrkyttänyt yhteiskuntaa sille tasolle, että peloteltaisiin ihmisiä kuolemalla."

Turtiaisen mukaan eduskunta leikkii yhteiskuntarauhalla, jos se hyväksyy ravintoloiden sulkemisen, sillä kansalaisten keskuudessa on ilmaantunut voimakasta vastustusta hallituksen esittämiä sulkutoimia vastaan.

"Jos eduskunta ei torppaa tuota hallituksen esitystä, minä en voi mitään muuta kuin antaa täyden tukeni kansalaistottelemattomuudelle tässä asiassa", Turtiainen jatkoi.

Perussuomalaista erotettu Turtiainen muodostaa eduskunnassa oman yhden miehen eduskuntaryhmänsä.



Turtiaisen puheenvuoron aikana kuultiin runsaasti välihuutoja, ja puheenvuoron jälkeen edustajakollegat arvostelivat jyrkästi Turtiaisen näkemyksiä. Erityisesti kansanedustajat tarttuivat Turtiaisen väitteisiin siitä, että koronaepidemian rajoitustoimet ovat liioiteltuja, koska korona on kausi-influenssaan verrattava sairaus, jollaisiin yli 80-vuotiaita kuolee paljon muutenkin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan Turtiaisen puheenvuoro oli "karvat pystyyn nostattava". Kiuru painotti, että ihmisarvo on jakamaton.

"Emme voi täällä päättää, kenen ihmisen pitää kuolla ja kenen ei", Kiuru sanoi.

"Meidän tehtävänämme on valtiovallan puolesta varmistaa, että elämää ja terveyttä suojellaan tällaisessa kriisissä", hän jatkoi.

Ravintoloiden sulkemisen mahdollistavan lain hallitukselle esitellyt työministeri Tuula Haatainen (sd.) piti uusia rajoituksia välttämättöminä virusmuunnosten vuoksi.

"Muuntovirus on todella tartuttava ja aiheuttaa sairautta ja kuolemaa keskuudessamme", Haatainen sanoi.

Perussuomalaisten Arja Juvonen korosti puheenvuorossaan, että vanhuksia on suojeltava kaikin keinoin. Kokoomuksen Pia Kauma piti Turtiaisen puheenvuoroa järkyttävänä ja korosti, että heikoimpia ja erityisesti vanhuksia tulee suojella koronatartunnoilta.

"Kaikkien ihmisten – niin nuorten, vanhojen, vammaisten, rikkaiden kuin köyhien, kaikkien – henki ja terveys on yhtä arvokas, ja se on länsimaisen oikeusjärjestyksen ja yhteiskunnan perusta", Antti Kurvinen (kesk.) puolestaan sanoi.



Vasemmistoliiton Merja Kyllönen piti Turtiaisen puheenvuoroa kylmäävänä, kun tämä "autuaan kuolemanenkelin" lailla sanoi, että epidemialle ei tarvitse sen kummemmin tehdä mitään.

"Se, että koronasta johtuvat kuolemat painottuvat maamme ikäihmisiin, ei tee niistä kuolemista yhtään vähemmän traagisia. Jokainen elämä on arvokas, ja jokaista elämää on suojeltava. Ikäihmiset ovat meille tämän maan rakentaneet, ja meidän tehtävämme on nyt tehdä kaikkemme, että heikoimpia suojellaan koronalta", Antti Lindtman (sd.) painotti.

"Siinä vaiheessa, kun lainsäätäjä tästä salista alkaa kannustaa kansalaistottelemattomuuteen, on menty jonkinlaisen rajan yli, ja toivon, että tämä jää poikkeuksellisena puheenvuorona eduskunnan historiaan", Katri Kulmuni (kesk.) sanoi.