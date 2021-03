Päiväkohtainen lukema on jo lähes 800 tapausta –THL:n mukaan Suomessa raportoitu 797 uutta koronavirustartuntaa

Ylen mukaan uusia tartuntoja on todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa vuorokauden lukema on peräti 465 .

Koronavirustartuntoja on Suomessa todettu yhteensä pandemian alusta lähtien 59 442. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on raportoitu 797 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 7 847 tartuntaa, mikä on 23 01 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

