Katso kuinka moni kunnassasi on saanut rokotteen – nopeinta rokotustahti on maaseudun pienillä paikkakunnilla

Sanne Katainen

Koko väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 7,3 prosenttia ja toisen rokoteannoksen 1,5 prosenttia suomalaisista.

Korona- eli COVID-19-rokotukset ovat pääsemässä vauhtiin Suomessa. Rokotuksen on saanut yli 400 000 henkilöä ja toisen rokoteannoksen yli 83 000 suomalaista.

Koko väestöstä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 7,3 prosenttia ja toisen rokoteannoksen 1,5 prosenttia suomalaisista. Tiedot ovat peräisin THL:n verkkosivuilta.

Suhteessa väkilukuun eniten rokotteita on annettu Ahvenanmaalla Kumlingessa, jossa yli 36 prosenttia kunnan asukkaista on saanut rokotteen. Kakkosena on Pohjanmaalla sijaitseva Kaskinen, jossa 25 prosenttia kuntalaisista on rokotettu.

Väkilukuun suhteutettuna pienten maaseutukuntien asukkaat ovat saaneet eniten rokotteita. Kymmenen kunnan kärkeen pääsevät esimerkiksi Lapin kunnat Salla, Pelkosenniemi, Savukoski ja Enontekiö. Listalla ovat myös Tervo ja Keitele.

Kun tarkastellaan pelkästään rokotettujen henkilöiden lukumäärää kunnittain, kärjessä ovat: Helsinki (55 486), Turku (23 120), Espoo (21 761), Vantaa (19 930) ja Tampere (17 983).