Helsinki alkaa valvoa koronatoimia kaupoissa ja muissa asiakastiloissa

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa raportoitiin perjantaina jälleen yli 700 uutta koronataruntaa.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut alkaa ensi viikolla valvoa hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia muun muassa kaupoissa, kauppakeskuksissa ja liikuntatiloissa, kaupunki tiedottaa.

Tarkastukset liittyvät tartuntatautilain muutokseen. Elintarvike- ja ympäristötarkastajat tekevät tarkastuksia normaalin valvonnan yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia tehdään epidemiologisen arvion perusteella ja aluehallintoviraston pyynnöstä.

Jatkossa tarkastuksia tehdään myös muihin avoinna oleviin asiakas- ja kokoontumistiloihin, joita koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat.

Kaikissa asiakastiloissa pitää esimerkiksi olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä. Mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan ja oleskelu on muutoinkin järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden.

Ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta vastaa edelleen aluehallintovirasto.

Suomessa on raportoitu kolmesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tähän mennessä koronaan liittyvään tautiin on kuollut yhteensä 767 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 704. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 2 492 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän kuluessa on puolestaan todettu 743 tartuntaa enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on löydetty 60 904 koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on 239 ihmistä, joista tehohoidossa on 38 ihmistä. Sairaalahoidossa olevien yhteismäärä on vähentynyt eilisestä kuudella. Tehohoitopotilaiden määrä on vähentynyt yhdellä.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt Suomessa runsaat 143 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Suurinta ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla, missä ilmaantuvuusluku kipusi peräti 427:ään.

Manner-Suomessa suurin ilmaantuvuus on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä luku on nyt runsaat 280. Vähäisintä tartuntojen suhteellinen määrä on Kainuussa, jonka ilmaantuvuusluku on noin 11.

Paikkakunnista vaikein suhteellinen koronatilanne on Vantaalla, missä todettujen tartuntojen kokonaismäärä kipusi jo yli 7 000:een.

Paljon tartuntoja löytyy edelleen myös Helsingissä. Pääkaupungissa on löydetty yhteensä noin 17 750 koronatapausta, mutta siellä asuu lähes kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin Vantaalla.

Espoossakin koronatartuntojen kokonaismäärä lähentelee jo 6 000:ta.

Suomessa on nyt saanut ainakin yhden koronarokotteen 448 680 ihmistä. Määrä kasvoi THL:n mukaan vuorokaudessa yli 23 000:lla.

Ikääntyneistä 80 vuotta täyttäneistä ainakin yhden rokotepiikin on saanut noin 195 000 ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneita on Suomessa nyt yhteensä noin 84 200.

Suomalaisille on tehty tähän mennessä runsaat 3,4 miljoonaa koronatestiä.

Suomen syöpäpotilailla on huolta koronan rokotusjärjestyksen tulkinnasta ja toteutumisesta. Syöpäjärjestöjen mukaan joissakin kunnissa saatetaan poiketa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksesta.

Esimerkiksi levinnyttä syöpää sairastavat voivat olla eripituisilla hoitotauoilla, ja jotkut saavat vain hormonaalista lääkitystä. Osa heistä kertoo saaneensa rokotteen, mutta osalta se on evätty sillä perusteella, että heidän ei katsottu kuuluvan riskiryhmään.

Syöpäjärjestöjen mukaan tiedetään, että RNA-rokotteen teho on parempi kuin muiden koronarokotteiden. Järjestöt ihmettelevät, miksi ei rokoteta alle 70-vuotiaita aktiivisessa syövän hoidossa olevia parhaan suojan antavalla rokotteella.