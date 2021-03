THL:n pääjohtaja Tervahauta Ylellä: Suomi on matkalla kohti kolmatta epidemiahuippua

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta puolsi Ylen Ykkösaamussa kuntavaalien siirtoa huhtikuusta kesäkuulle.

Uuden virusmuunnoksen vuoksi Suomi on menossa kohti kolmatta epidemiahuippua, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta Ylen Ykkösaamussa. Suomen epidemiahuiput ovat kansainvälisesti vertaillen kuitenkin jääneet loiviksi.

Kuolleisuus ei kuitenkaan ole kasvanut kevään tartuntojen tahtia, ja siitä Tervahauta antaa kunnian kahdelle asialle.

"Riskiryhmiä on suojattu, ja he ovat suojautuneet hyvin. Lisäksi heitä on opittu hoitamaan: kun riskiryhmäläiselle tai ikäihmiselle tulee vakavia oireita, siihen osataan vastata aiempaa paremmin", Tervahauta sanoo.

Hänen mukaansa kesäkuu olisi kuntavaaleille huhtikuuta parempi ajankohta terveysturvallisuuden kannalta, eikä silloin tarvittaisi yhtä tiukkoja järjestelyjä kuin huhtikuussa.

Vaalit päätettiin tänään siirtää järjestettäväksi 13.6.