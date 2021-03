Uusia koronatartuntoja on todettu 459 – Lääkäriliitto: Epidemia heikentää muita terveyspalveluita ja kasvattaa hoitovelkaa.

Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Tartuntoja on Suomesta varmistunut yhteensä runsaat 62 000.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 227 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomesta varmistunut yhteensä 62 522.

THL:n mukaan koko Suomessa ilmaantuvuus eli varmistettujen koronavirustartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden viimeisimpien kahden viikon aikana on nyt lähes 147.

Huonoin tilanne on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, jossa ilmaantuvuus on 300. Koronavirustartuntoja on viimeisten kahden viikon aikana varmistunut alueella yleensä runsaat 5 100.

Toiseksi suurin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa, jossa ilmaantuvuusluku on noin 192. Tämä tarkoittaa runsaat 900 varmistettua koronavirustartuntaa kahden viikon aikana.

Pienin ilmaantuvuus on Kainuussa, jossa luku on vajaat 10. Alueella on kahden viime viikon aikana ollut vain seitsemän varmistettua koronavirustartuntaa.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.

Epidemia heikentää muita terveyspalveluita

Lääkäriliitto varoittaa, että koronavirusepidemia on pahimmillaan karkaamassa hallinnasta. Liiton mukaan teho-osastojen ja sairaaloiden toiminnan ylärajat saatetaan pian saavuttaa, vaikka rajoituksia nyt kiristetäänkin.

"Covid-19 vie yhä suuremman osan terveydenhuollon resursseista. Tämä on johtanut siihen, että monet sairaanhoitopiirit ovat vähentämässä suunniteltuja, ei-kiireellisiä leikkauksia, mikä puolestaan kasvattaa hoitovelkaa", Lääkäriliitto kertoo tiedotteessa.

Sen mukaan suomalaisten terveyspalvelut heikkenevät pitkäksi aikaa, sillä myös terveyskeskusten henkilöstöä on siirretty neuvoloista ja vastaanotoilta koronatartuntojen jäljittämiseen. Liitto huomauttaa, että perusterveydenhuollon resursseja on jo ennen epidemiaa venytetty ja riskiä lisää se, että osa terveydenhuollon henkilökunnasta on vielä rokottamatta.

"Jokainen meistä voi auttaa epidemian hallinnassa suojelemalla samalla itseään, myös läheisiään ja kaikkia muita: vanhuksia, kaupan myyjiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Näin turvataan myös resurssit muiden sairauksien hoitamiseen", tiedotteessa sanotaan.

"Pidetään siis etäisyyksiä, käytetään maskeja, vältetään kontakteja ja otetaan rokote heti, kun se on saatavissa."

Juttua täydennetty 8.3.2021 kello 12:52.