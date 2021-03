Turunväylällä kymmenien autojen peräänajo, liikenne poikki molempiin suuntiin – poliisilla jo 30 liikenteeseen liittyvää tehtävää Uudellamaalla

Heikki Saukkomaa

Itä-Uudenmaan poliisi kehottaa autoilijoita välttämään pääväyliä ja mahdollisuuksien mukaan välttämään autoilua kokonaan.

Usean auton peräänajo on katkaissut liikenteen Turunväylällä Espoon Ikean kohdalla, poliisi kertoo. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo Twitterissä, että onnettomuudessa on mukana kymmeniä autoja. Nämä ovat sekä henkilöautoja että kuorma-autoja.

Ykköstien liikenne on poikki molempiin ajosuuntiin, ja poliisi pyytää välttämään ajamista sekä Turun että Helsingin suuntaan.

"Poliisi pyytää, että autoilijat hakeutuisivat kiertoreiteille riittävän kaukaa", Länsi-Uudenmaan poliisi kirjoittaa Twitterissä.

Poliisin mukaan ajo-olosuhteet ovat onnettomuuspaikalla haastavat sankan lumisateen takia.

Turun suuntaan menevä liikenne ohjataan Tuomarilan rampista, Helsingin suuntaan ajavat ohjataan ylös Lommilan liittymästä.

Itä-Uudenmaan poliisi puolestaan kertoo Twitterissä, että sillä on ollut tänään jo 30 liikenteestä johtuvaa tehtävää. Näistä suurin osa on ollut Vantaalla. Onnettomuuksia on tapahtunut esimerkiksi Kehä III:lla, joka on laajasti jäässä.

Aiemmin tänään rekka suistui alas sillalta Martinlaakson liittymän kohdalla noin 300 metriä Helsinkiin päin. Onnettomuudessa oli osallisena myös kaksi henkilöautoa.

Poliisi kehottaa autoilijoita välttämään pääväyliä ja mahdollisuuksien mukaan välttämään autoilua kokonaan.