Amerikan pikaruokajätti rantautuu sittenkin Suomeen – yrittäjä piti hakea lahden eteläpuolelta Virosta asti

Lehtikuva/AFP

Suomeen avattavien Kentucky Fried Chicken -ravintoloiden taustalla on STT:n uutisen mukaan virolainen ravintola- ja viihdealalla toimiva Apollo Group, jolle on myönnetty Suomeen avattavien ravintoloiden franchise-oikeudet. Apollo Groupilla on kokemusta KFC-ravintoloiden pyörittämisestä Baltiassa, jonne yhtiö on avannut kahden viime vuoden aikana kahdeksan kanaruokaravintolaa.

Apollo Group ei vielä kerro mihin päin Suomea ensimmäiset ravintolat ollaan avaamassa. Henkilöstön rekrytointi ravintoloihin on kuitenkin jo käynnistetty.

"Suomi on melkein yhtä suuri markkina kuin koko Baltia, joten tämän avauksen myötä markkinapotentiaalimme kasvaa lähes sata prosenttia. KFC:n lanseeraus Suomessa onkin merkittävä ponnistus ja keskeisin bisneshaasteemme tänä vuonna", Apollo Groupin toimitusjohtaja Mauri Dorbek sanoo tiedotteessa.

KFC Finland -yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Janne Einola, joka uskoo, että Suomessa on patoutunutta kysyntää kansainvälisesti tunnetun ravintolaketjun tuotteille.

Einola uskoo KFC:n mahdollisuuksiin vallitsevasta koronatilanteesta ja ravintoloiden toimintarajoituksista huolimatta.

"Ravintolapalveluiden kysyntä ei nykytilanteessakaan lakkaa olemasta. Asiakkaamme voivat ostaa annoksia mukaan kotona nautittavaksi tai asioida ravintoloissamme kulloinkin voimassaolevien rajoitusten puitteissa. KFC noudattaa tarkasti viranomaissuosituksia varmistaakseen turvallisen asioinnin", Einola sanoo.

Maailmalla KFC-ravintoloita on jo yli 23 000 yli 140 eri maassa.