13 kaupallista radiokanavaa hiljenee minuutiksi suomalaisen elävän musiikin puolesta

Elävän musiikin yksityissektori on menettänyt viime vuonna 360 miljoonaa euroa, mikä on 80 prosenttia alan koko vuoden liikevaihdosta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Elävän musiikin alan edunvalvontajärjestö ja Suomen musiikkitapahtumien verkosto LiveFin järjestää yhdessä 13 kaupallisen radiokanavan kanssa tänään hiljaisen hetken suomalaisen elävän musiikin puolesta. Radiokanavat hiljenevät minuutiksi kello 14.05.

Tänään tulee kuluneeksi tasan vuosi, kun hallitus suositteli kieltämään yli 500 ihmisen tapahtumat.

"Musiikkitapahtumien järjestäminen on ollut viimeisen vuoden ajan vuoroin kiellettyä, vuoroin tarkasti säädeltyä. Viimeisin toimialaa kurittava sulku on jatkunut marraskuusta lähtien. Elävän musiikin ala on sopeuttanut toimiaan ja etsinyt uusia, terveysturvallisia tapoja järjestää musiikkitapahtumia. Näillä toimenpiteillä tartuntariskiä on torjuttu tehokkaasti. Silti tapahtumien järjestämisen mahdollisuuksia on vain kiristetty, eikä vastuullinen toiminta ole avannut minkäänlaisia näkymiä tulevaan", LiveFin ry:n toiminnanjohtaja Jenna Lahtinen sanoo tiedotteessa.

LiveFin kertoo tiedotteessaan, että elävän musiikin yksityissektori on menettänyt viime vuonna 360 miljoonaa euroa, mikä on 80 prosenttia alan koko vuoden liikevaihdosta. Yhdistyksen mukaan viime vuonna jäi yksityissektorilla toteutumatta yli 15 000 tapahtumaa, 30 000 musiikkiesitystä sekä 7,4 miljoonaa konserttikäyntiä.

"Haluamme julkista keskustelua alan exit-suunnitelmasta. Haluamme myös riittävää taloudellista tukea, joka kohdistuu koko elävän musiikin ekosysteemiin: tapahtumajärjestäjiin, muusikoihin ja alihankintaketjuun. Tarvitsemme myös tapahtumien takuutukimallin, joka aidosti toimii riskinhallinnan välineenä epävarmana aikana", kertoo Lahtinen.