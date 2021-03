Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen - suuri kiinnostus jumitti aamulla Kelan sivut

Kela julkisti aamulla uuden äitiyspakkauksen. Kuvalähde Kela / Veikko Somerpuro.

Kela julkisti aamulla uuden äitiyspakkauksensa sisällön. Kiinnostus pakkausta kohtaan oli niin suurta, että Kelan sivut menivät tukkoon.

"Äitiyspakkauksen yllättävä suosio on hidastanut Kela.fi käyttöä", kerrotaan Kelan mediaviestinnästä Maaseudun Tulevaisuudelle.

Tämän vuoden pakkauksessa on yhteensä 50 tuotetta vauvaperheelle. Tuotevalikoima on käyttäjien toiveiden mukaisesti säilynyt pitkälti ennallaan.

"Äitiyspakkauksen suosio pitää edelleen pintansa. Kaikista äitiysavustuksista noin 70 prosenttia jaetaan edelleen pakkauksina", kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Pakkauksessa on Kelan mukaan panostettu entistä enemmän vastuullisuuteen. Vuonna 2020 tehdyssä äitiyspakkauskyselyssä kävi ilmi, että asiakkaat olisivat valmiita tinkimään tuotteiden määrästä, jos sen avulla voitaisiin parantaa pakkauksen vastuullisuutta. Tänä vuonna tuotteita on kuusi vähemmän.

"Kiinnitämme jo tarjousvaiheessa äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuuteen ja vaadimme esimerkiksi tiettyjä reunaehtoja valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa", kertoo Aaltonen.

Kela järjesti nyt ensimmäistä kertaa makuupussin kuosista äänestyksen, ja voittajakuosi valikoitui ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Tuotteet on pakattu vuodelaatikkoon, jonka on suunnitellut yksi Kelan järjestämän kutsukilpailun voittajista, Ilona Partanen.

Makuupussin kuosista annettiin ääniä noin 1 340, joista voittajakuosi sai noin 51 prosenttia. Valitussa kuosissa on eläinaiheisia kuvia vaaleanharmaalla pohjalla.

Käyttäjät ovat toivoneet helposti yhdisteltäviä tuotteita. Uutena tuotteena tämän vuoden äitiyspakkauksessa on vaatesetti, joka koostuu kolmesta yhteensopivasta vaatteesta. Pakkauksessa on ensimmäistä kertaa mukana myös silikoninen ruokakaukalo mutta myös perinteinen ruokalappu. Sideharsoliinojen määrää on lisätty ja myös värillisiin kuoseihin on panostettu.

Uuteen äitiyspakkaukseen valikoituneet vaatteet ovat väritykseltään neutraaleja ja helposti yhdisteltäviä. Mukana on myös värikkäitä vaatteita ja iloisia luontoaiheisia kuoseja. Tänä vuonna pakkauksessa ei ole vanuhaalaria, vilttiä eikä kuumemittaria.

"Kokemukset pakkauksen sisällöstä ovat meille tärkeää tietoa. Kuulemme mielellämme asiakkaiden palautetta myös nyt tehtävistä pakkauksen sisällöin muutoksista", sanoo Johanna Aholainen tiedotteessa.

84-vuotiaan äitiyspakkauksen tuotteiden kilpailutuksessa painotetaan laatua ja vastuullisia materiaaleja. Puuvillasta valmistetuista tuotteista osa on 95-prosenttista luomupuuvillaa. Viidessä tekstiilituotteessa on käytetty osittain kierrätysmateriaalia. Kaikkien tuotteiden täytyy tietenkin täyttää Suomen ja EU:n lainsäädännän turvallisuusvaatimukset.

Kela selvittää Aalto-yliopiston Design for Government -kurssin kanssa äitiyspakkauksen hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkeä on tarkoitus jatkossa käyttää yhtenä äitiyspakkauksen hankintakriteereistä.

Tämän vuoden pakkausta aletaan jakaa todennäköisesti maalis–huhtikuussa.