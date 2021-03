Koronatilanne Husin alueella on nyt mittaushistorian huonoin – Hyksin alueella sairalassa olevien potilaiden määrä kolminkertaistunut kuukaudessa

Tartunnoissa vaikein tilanne on Ahvenanmaalla, helpoin se on Kainuussa.

Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee voimaan maskipakko maanantaista alkaen. Maskipakoista joukkoliikenteessä ovat ilmoittaneet aiemmin tällä viikolla ainakin VR ja Helsingin seudun liikenne. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Koronatilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on nyt mittaushistorian huonoin, totesi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen tänään koronavirusinfossa.

Tartuntojen määrä kasvaa Tuomisen mukaan kaikissa ikäryhmissä, mukaan lukien ikäihmisten joukossa.

Tuomisen mukaan rokotusjärjestyksessä tulisi suosia alueita, joissa on pysyvästi korkeampi ilmaantuvuus ja sitä kautta suurempi riski vakavaan sairastumiseen.

Husin alueella sairaalassa on koronaviruksen vuoksi nyt 95 ihmistä, joista tehohoidossa on 23.

Koko Hyksin erityisvastuualueella sairaalassa on nyt kolminkertainen määrä koronapotilaita verrattuna runsaan kuukauden takaiseen aikaan. Alue koostuu Husin lisäksi Etelä-Karjalan-, Kymenlaakson- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireistä.

Suomessa on varmistunut 706 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 073 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 65 315.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa liki 155 tapausta kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Alueista vaikein tilanne on Ahvenanmaalla, missä ilmaantuvuusluku on yli 381. Manner-Suomen korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) 321. Vähiten tartuntoja suhteessa väkilukuun on ilmennyt viime viikkoina Kainuussa, siellä ilmaantuvuusluku on vain 7.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin päivällä.

Myös Tampereen seudun joukkoliikenteessä tulee voimaan maskipakko ensi maanantaista alkaen. Syynä on koronatartuntojen kasvava määrä Pirkanmaalla.

Maskipakoista joukkoliikenteessä ovat ilmoittaneet aiemmin tällä viikolla ainakin VR ja Helsingin seudun liikenne (HSL).