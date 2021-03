Astra Zeneca ilmoitti uudesta viivästyksestä rokotetuotannossa – Intia ottaa rokotteen mahdolliset haittavaikutukset tarkempaan syyniin

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Astra Zenecan koronarokotteen on epäilty aiheuttavan veritulppariskin. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan rokote on turvallinen.

Astra Zeneca on ilmoittanut uudesta viivästyksestä Euroopan uniolle toimitettavissa koronarokotteissa. Yhtiö vetoaa tuotanto-ongelmiin ja vientirajoituksiin.

Intia aikoo tutkia tarkemmin Astra Zenecan koronarokotteen mahdollisia sivuvaikutuksia. Intian kansallisen koronaryhmän jäsen N.K. Arora kertoo uutistoimisto AFP:lle, että tarkastelun kohteena ovat etenkin kaikki rokotteen saannin jälkeen ilmenneet kuolemat ja tilanteet, joissa rokotteen saanut on joutunut sairaalaan.

"Jos löydämme jotain huolestuttavaa, palaamme asiaan", Arora sanoi.

Useat maat ovat kertoneet keskeyttävänsä Astra Zenecan rokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin vuoksi. Intiassa ei ole raportoitu veritulppatapauksia, joiden epäiltäisiin liittyvän rokotteeseen.

Intiassa on annettu jo ainakin 28 miljoona koronarokoteannosta, joista valtaosa on ollut Astra Zenecan rokotetta. Rokotetta tuotetaan Intiassa sijaitsevassa Serum Institute of India -tehtaassa. Miljoonia tehtaalla tuotettuja rokotteita on myös viety ulkomaille.

Astra Zenecan lisäksi Intiassa käytetään kotimaista Covaxin-rokotetta, jonka on kehittänyt Bharat Biotech. Pelkästään perjantaina maassa sai rokotteen ainakin kaksi miljoonaa ihmistä.

Epidemia koettelee kuitenkin edelleen pahoin monia Intian osavaltioita. Maan terveysministeriö sanoi perjantaina, että joissakin osavaltioissa on raportoitu erittäin korkeita päivittäisiä tartuntalukuja.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO sanoi perjantaina, ettei Astra Zenecan koronarokotteen käytön lopettamiseen ole mitään syytä.

"Astra Zenecan rokotteen käyttöä tulisi jatkaa. Ei ole sellaista tietoa, ettei sitä tulisi käyttää", sanoi WHO:n edustaja Margaret Harris.

"Olemme tutustuneet kuolemantapauksia koskeviin tietoihin. Tähän mennessä rokotteen aiheuttamista kuolemista ei ole todisteita. Astra Zeneca on erinomainen rokote, niin kuin ovat muutkin käytössä olevat rokotteet", Harris jatkoi.

Perjantaina tuoreimpina maina Astra Zenecan käytön keskeyttämisestä ilmoittivat perjantaina Bulgaria ja Thaimaa.

Torstaina Tanska, Norja, Islanti, Italia ja Romania keskeyttivät toistaiseksi rokotukset Astra Zenecalla kokonaan tai lopettivat nykyisen rokote-erän käytön veritulppariskin vuoksi. Jo aikaisemmin useat maat olivat toimineet samoin.

Toisaalta muun muassa Britannia, Australia, Meksiko ja Filippiinit ovat kertoneet jatkavansa Astra Zenecan rokotteen käyttöä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on sekin linjannut, että yhtiön koronarokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu. Suomessa lääkealan turvallisuuskeskus Fimean mukaan Astra Zenecan koronarokotteen käyttöä jatketaan Suomessa toistaiseksi kuten tähänkin asti.