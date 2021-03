THL: Suomessa 691 uutta koronatartuntaa – monissa joukkoliikennevälineissä maskipakko

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kasvomaskia käyttävä matkustaja nousee junaan Helsingin Rautatieasemalla.

Suomessa on raportoitu 691 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartuntamäärät jatkavat yhä kasvuaan. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 1 909 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on myös nousussa. Ilmaantuvuus on Suomessa lähes 158 tapausta sataatuhatta asukasta kahden viimeisen kahden viikon ajalta.

Suurin ilmaantuvuus on yhä Ahvenanmaalla, missä luku on reilut 351. Perässä on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jossa tartuntoja on todettu lähes 326 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Myös Varsinais-Suomessa ollaan yli valtakunnallisen keskiarvon ilmaantuvuusluvulla 223,5.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on maan helpoin koronatilanne, sillä siellä ilmaantuvuusluku on vain seitsemän.

Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 66 006.

Koronarokotteen saaneiden määrä kerrotaan myöhemmin tänään.

Kasvomaskien käyttö on VR:n junissa lisääntynyt torstaina voimaan tulleen maskipakon myötä entisestään, kertoo VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa STT:lle.

Maskin käytössä on konduktöörien havaintojen perusteella jonkin verran alueellista vaihtelua. Eniten maskeja käytetään pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa, vähemmän taas niillä alueilla, joilla epidemiatilanne on rauhallisempi.

Joissain junissa maski on ollut käytössä kaikilla matkustajilla, Linnamaa kertoo.

Jos matkustajalla ei ole maskia, häneltä kysytään ensin, onko hänellä terveydellistä estettä, joka estää maskin käytön.

"Jos ei ole mitään terveydellistä estettä, pyritään myymään asiakkaalle maski. Jos se ei onnistu, ja ei halua ollenkaan käyttää maskia, pyritään siirtämään hänet mahdollisimman kauas muista asiakkaista", Linnamaa kertoo.

Lähijunissa maskeja ei ole myynnissä, mutta konduktööri voi tarvittaessa antaa sellaisen.

"Jos menee ihan häiriötilanteeksi ja asiakas ei suostu mihinkään vaihtoehtoihin, viimeinen keino on junasta poistaminen."

Ketään ei Linnamaan mukaan ole poistettu junasta maskipakkoon liittyvän häiriötilanteen vuoksi. Matkustajia on jonkin verran siirretty, mutta pääosin maskittomat asiakkaat on saatu käyttämään maskia.

"Monestihan tilanne saattaa olla vain se, että on unohtanut maskin esimerkiksi kotiin ja sitten myydään maski."

Maskien myynti ei ole merkittävästi lisääntynyt VR:n kaukojunissa maskipakon myötä, sillä lähes kaikilla on oma maski. Myös lähijunissa maskien käyttö on hyvin yleistä.

Maskin käytön estävään terveydelliseen syyhyn ovat vedonneet vain yksittäiset asiakkaat. Todistusta terveydellisestä esteestä ei tarvitse esittää.

"Kyllä me luotamme asiakkaisiin ja luotamme siihen, että ihmiset ovat vastuullisia tässä haastavassa epidemiatilanteessa. Uskomme, että väärinkäytökset ovat ihan yksittäisiä tapauksia", Linnamaa sanoo.

Asiakkaat ovat Linnamaan mukaan suhtautuneet maskipakkoon ymmärtäväisesti, ja uudesta linjasta on tullut paljon kiittävää palautetta. VR:n mukaan helmikuussa tehdyssä asiakaskyselyssä 65,5 prosenttia vastaajista toivoi maskipakkoa juniin.

Toisaalta on kysytty myös sitä, millä juridisilla perusteilla juniin voidaan säätää maskipakko. Perusteena ovat matkustusehdot, joihin maskipakko on nyt lisätty, Linnamaa kertoo.

"Kun asiakas ostaa meiltä lipun, hän samalla sitoutuu näihin ehtoihin."

Jos asiakas kuitenkin on ostanut lipun ennen ehtojen muuttumista, eikä halua maskia käyttää, ei sitä voida häneltä vaatia.

"Tässäkin tapauksessa uskomme, että asiakkaat ovat vastuullisia ja ymmärtävät, että maskipakolla on tarkoitus suojella henkilökuntaa ja matkustajia", Linnamaa sanoo.

Helsingin seudun liikenne (HSL) edellyttää tästä päivästä lähtien joukkoliikennevälineissään kasvomaskin käyttöä. HSL perustelee maskipakkoa muuttuneella koronaepidemiatilanteella.

Maskien käyttö koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Kasvosuojainta ei tarvitse käyttää, mikäli sen käytölle on terveydellinen este. Terveystiedoista ei vaadita selvitystä, vaan oma ilmoitus asiasta riittää.

HSL:n mukaan jo ennen maskipakkoa keskimäärin 80 prosenttia matkustajista on käyttänyt maskia joukkoliikenteessä.

Turun seudun joukkoliikennejärjestelmä Fölissä ja Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmä Nyssessä maskipakko tulee voimaan maanantaina. Myös useat muut joukkoliikenneyhtiöt ovat ilmoittaneet edellyttävänsä maskin käyttöä kulkuvälineissään.