Ylilääkärit ovat huolissaan Suomen koronatilanteesta – "Epidemia voi vielä nopeastikin huonontua, tilanne on räjähdysherkkä"

Petteri Kivimäki

Suomen koronatilanne on viime viikkoina synkentynyt. Erityisen kovia tartuntalukuja on tilastoitu pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Suomessa tilastoitiin tänään sunnuntaina 863 uutta koronavirustartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas luonnehtii vallitsevaa koronavirusepidemian tilannetta Suomessa räjähdysherkäksi.

"Kyllähän kehitys on erityisesti pääkaupunkiseudun ja Etelä-Suomen osalta hyvinkin huolestuttava. Asetelma on myös siltä osin räjähdysherkkä, että tilanne voi vielä hyvinkin nopeasti huonontua", Broas pohtii.

"Ellei kontakteja pystytä rajoittamaan, on riskinä, että epidemia entisestään huononee, kuten on nähty esimerkiksi nyt Virossa ja aikanaan Irlannissa. Ruotsin Norrbottenissa ollaan nyt tilanteessa, jossa koronan ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on jopa 750 sataatuhatta ihmistä kohden", Broas vertaa.

Hän pitää Suomen kiihtymis- ja leviämisvaiheessa käyttöön otettuja rajoitustoimia järkevinä.

"Ravintoloiden sulku tässä kohtaa on varmasti perusteltu toimi. On myös tärkeää, että kuuden hengen kokoontumisrajoitusta noudatetaan näillä alueilla."

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä pitää koronavirusepidemian tilannetta niin ikään huolestuttavana.

"Tilanne on vaikeutunut erityisesti pääkaupunkiseudulla ja myös Varsinais-Suomessa varsin nopeasti, ja merkkejä tilanteen vaikeutumisesta myös muualla on olemassa."

Pietilän mukaan Suomen vaikeimmilla epidemia-alueilla on jo käytössä kaikki ne keinot epidemian rajoittamiseksi, joita nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan viranomaisten toimesta asettaa.

"Minulle on tullut viime aikoina paljon kyselyitä sähköpostilla, että voisiko rajoituksia jotenkin kiertää ja saisiko tehdä sitä ja tätä. Kyllähän se osoittaa, etteivät kaikki ihmiset ole aidosti sisäistäneet, miksi rajoituksia on otettu käyttöön. Ei rajoituksia ole käytössä rajoitusten takia, vaan epidemiatilanteen saamiseksi hallintaan", Pietilä painottaa.

Johtajaylilääkäri peräänkuuluttaa ihmisen omaa vastuuta.

"Vastuu on viime kädessä jokaisella ihmisellä itsellään. Että noudetaan rajoituksia, pestään käsiä, huolehditaan turvaväleistä ja käytetään kasvomaskia. Ei sitä vastuuta voi viranomaiselle ulkoistaa."

Markku Broas arvioi, että jopa ulkonaliikkumisrajoituksia pahimmille epidemia-alueille joudutaan harkitsemaan, jos koronatilanne entisestään merkittävästi heikentyy.

"Etelä-Suomessa riskin on erityisen korkea. Toisaalta täytyy muistaa, että osassa maata epidemiatilanne on hyvinkin rauhallinen. Esimerkiksi Itä-Suomessa on laajoja alueita, joissa koronaa on tavattu vain vähän."

Pietilä ei tässä vaiheessa kannata liikkumisrajoituksia.

"Kyseessä olisi varsin äärimmäinen toimi. Mielestäni tällä hetkellä ei ole tarvetta ulkonaliikkumiskiellolle edellyttäen, että ihmiset ottavat tilanteen tosissaan.”