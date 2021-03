Suomessa 465 uutta koronavirustartuntaa

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 270 tartuntaa, mikä on 1 868 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu 465 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 270 tartuntaa, mikä on 1 868 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu nyt 67 334.