Suomessa raportoitu 517 uutta koronavirustartuntaa

THL julkistaa tiedot raportoitujen koronatartuntojen määrästä päivittäin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu tänään 517 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 206 tartuntaa, mikä on 1 608 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 67 851.