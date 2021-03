Ruotsi keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön – THL odottaa Euroopan lääkeviraston päätöstä

Tilapäinen keskeytys vai lopullinen? "Päätös on varotoimenpide."

Joukko maita on keskeyttänyt rokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia. LEHTIKUVA/AFP

Ruotsin terveysviranomaiset keskeyttävät lääkeyhtiö Astra Zenecan koronarokotteen käytön. Toistaiseksi ei ole selvää, lopetetaanko rokotukset kokonaan vai keskeytetäänkö ne vain tilapäisesti.

Joukko maita oli jo tätä ennen keskeyttänyt rokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia.

"Päätös on varotoimenpide", sanoi Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell lehdistötiedotteessa.

"Tiedämme rokotteesta paljon, mutta on silti tärkeää, että keskeytämme nyt rokotukset, kunnes Euroopan lääkeviraston (EMA) selvitys rokotusten ja näiden tapahtumien välisestä mahdollisesta yhteydestä valmistuu."

Ruotsin terveysviranomaisten tietoon ei ole tullut yhtään veritulppatapausta rokotteeseen liittyen.

Rokotusjärjestelyistä vastaavan Richard Bergströmin mukaan Astra Zenecan rokotteen käytön keskeyttäminen ei toistaiseksi merkittävästi hidasta Ruotsin rokotustahtia.

Ruotsin terveysviranomaisten mukaan Astra Zenecan koronarokotteella on maailmanlaajuisesti rokotettu jo 17 miljoonaa ihmistä.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO kehotti maanantaina maita jatkamaan toistaiseksi Astra Zenecan rokotteen käyttöä. WHO:n asiantuntijat kokoustavat asian tiimoilta tiistaina.

Myös EMA on linjannut, että rokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu. Lääkevirasto pitää ylimääräisen kokouksen torstaina.

Rokotteen käytön keskeyttäneiden maiden joukkoon liittyivät maanantaina muun muassa Saksa ja Ranska. Jo aiemmin rokotteen käyttö oli keskeytetty tai nykyisen rokote-erän käyttö oli lopetettu esimerkiksi Irlannissa, Hollannissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa.

Astra Zenecan Pohjoismaiden tiedotuspäällikkö Christina Malmberg Hägerstrand kertoo, että yhtiö on huomioinut Ruotsin päätöksen.

"Kunnioitamme jokaisen maan asiantuntijaviranomaisia, joiden päätökset perustuvat paikallisiin ennakkoehtoihin", hän sanoo.

Suomi ei ainakaan vielä ole keskeyttämässä Astra Zenecan rokotteen käyttöä, sillä Suomessa ei toistaiseksi ole ollut nähtävissä riskin lisääntymistä, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

"Olemme jääneet odottamaan Euroopan lääkeviraston ohjeita. Hehän eivät toistaiseksi ole suositelleet rokotusohjelmien pysäyttämistä vaan katsovat, että hyöty-haittasuhde on reilusti hyödyn puolella. Tätä me olemme kuunnelleet", kertoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

THL reagoi Nohynekin mukaan herkällä korvalla mahdollisiin muutoksiin EMA:n suosituksissa.

Suomen isoissa kaupungeissa on tullut joitakin rokotusaikojen peruutuksia ja kyselyitä liittyen Astra Zenecan rokotteeseen.

Oulussa on maanantain jälkeen tullut kymmeniä puheluja, joissa on joko peruttu rokotusaika tai kyselty Astra Zenecan rokotteen turvallisuudesta.

"Astra Zenecaa koskevat uutiset ovat aiheuttaneet tietenkin epätietoisuutta ihmisissä", kertoo Oulun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko STT:lle.

Huuskon mukaan koronarokotusten riskeistä ja esimerkiksi allergiaan liittyvistä kysymyksistä on tullut soittoja aiemmin, mutta nyt puhelut ovat liittyneet erityisesti Astra Zenecaan ja sen turvallisuuteen.

Espoossa uutinen on tuonut joitakin kyselyjä ja muutama kymmenen on peruuttanut rokotusaikansa.

"Vapautuneet ajat kävivät kuitenkin nopeasti kaupaksi, joten suuressa mittakaavassa uutisointi ei näytä toistaiseksi vaikuttaneen", arvioi kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen tekstiviestitse.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo STT:lle, että kaupungissa on tullut vain yksittäisiä rokotusajan peruutuksia.

"Peruutukset tapahtuvat useimmiten sähköisissä ajanvarauspalveluissa, joten siellä ei näy, mikä peruutuksen syy on ollut. Peruutuksia on ollut todella vähän ja ne ovat yksittäisiä. Isompaa peruutusaaltoa ei ole havaittavissa", Peltoniemi sanoo.

Myös Tampereella peruutukset ovat olleet yksittäisiä.

"Tiedän, että on tullut yhteydenottoja ja kyselyitä, joissa halutaan vaihtaa rokotusaikoja. Laajemmin en tiedä, kuinka paljon niitä on tullut, mutta yksittäisiä tietoja peruutuksista on", Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo STT:lle.

Kuopiossa rokotukset ovat jatkuneet entiseen tapaan Astra Zeneca -uutisista huolimatta. Terveysjohtaja Pertti Lipponen kertoo, että toistaiseksi on ollut vain yksittäisiä rokotusaikojen perumisia.