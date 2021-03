Suomessa raportoitu yksi uusi koronakuolema ja 517 uutta tartuntaa – Pirkanmaa siirtyi leviämisvaiheeseen

THL julkistaa tiedot raportoitujen koronatartuntojen määrästä päivittäin. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomessa on raportoitu yksi uusi koronavirukseen liittyvää kuolemantapaus, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu 801.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 283 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 49.

Aiemmin tänään THL kertoi 517 uudesta koronavirustartunnasta. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 9 206 tartuntaa, mikä on 1 608 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen. Asiasta linjasi tänään Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä.

Pirkanmaalla on ollut jo ennestään käytössä pääosa leviämisvaiheen suosituksista. Nyt Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä kehottaa kaikkia lasten ja nuorten harrastusryhmiä pitämään tauon 5. huhtikuuta asti.

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 165 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Viimeisten kahden viikon ajalta ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lähes 341 tartuntatapausta ja matalin on Pohjois-Karjalan hieman vajaa kahdeksan tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Husin alueen ilmaantuvuusluku on kasvanut runsaasti, sillä edellisten kahden viikon aikana se oli noin 261.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt lähes 610 900 ihmistä, kertoo THL. Rokotettujen määrä on lisääntynyt eilisestä noin 13 400:lla.

Rokotteen toisen annoksen on saanut runsaat 86 500 ihmistä.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt 11 prosenttia suomalaisista ja toisen annoksen 1,6 prosenttia kansasta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu pandemian alusta lähtien 67 851.