Suomen viisi vetovoimaisinta kaupunkia ovat kaikki Kehä Kolmosen ulkopuolella

Rami Marjamäki, Jaana Kankaanpää

Vasemmalla näkymää Tampereelle Torni-hotellin huipulta kuvattuna. Oikealla Kuopion kuuluisa maamerkki Puijon torni.

Tampere ja Kuopio ovat Suomen vetovoimaisimmat kaupungit. Tieto selviää T-Median tekemästä Vetovoima & Vaikutus -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin Suomen kymmenen suurimman kaupungin vetovoimaa erityisesti mahdollisten asukkaiden joukossa. Myös Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo saavat tutkimuksessa hyvän arvosanan. Helsinki sijoittui listan sijalle 10. Syy pääkaupungin huonoon sijoitukseen on erityisesti kallis kustannusrakenne.

Koronaepidemian vaikutus näkyy tutkimuksessa asuinaluetta kohtaan suunnattujen odotusten muutoksena. Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus, sekä yhteisöllisyys

Tulokset pohjautuvat marras–joulukuussa 2020 tehtyyn tutkimukseen, johon osallistui 1 696 suomalaista. Osallistujat olivat iältään 15–65-vuotiaita. Tutkimuksessa ei otettu huomioon Ahvenanmaata.

Tutkimusmallissa kaupungin saama vetovoimapistemäärä muodostuu kuuden eri osa-alueen keskiarvona. Ne ovat elinvoima, yhteisö, ympäristö, sijainti, palvelut ja kustannusrakenne.

Listan kärkeen noussut Tampere oli ykkönen sekä vetovoimassa että maineessa. Arviossa otettiin huomioon muun muassa kaupungin hallinnon toimivuus ja sen maine työnantajana.

Tutkimuksen tuloksista kertovan tiedotteen mukaan Tampere on malliesimerkki kaupungista, jossa on tehty pitkään työtä kaupungin vetovoiman ja maineen eteen. Tampere saa ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan elinvoiman osa-alueesta. Se kertoo kasvavasta talousalueesta, jolla yritykset voivat hyvin.

"Menestyksemme ytimessä on hyvä yhteistyö alueemme yrityksien, elinkeinoelämän ja korkeakouluyhteisön kanssa. Pelkillä yrityksillä, opiskelu- ja työpaikoilla emme ykköspaikkaa toki saa vaan tarvitsemme kulttuuria, elämyksiä ja toimivia palveluita sekä investointeja hyvinvoinnin sekä kasvun tueksi. Tästä kyvystä tehdä päätöksiä ja parantaa tamperelaisten elämää saamme kehuja laajalti", Tampereen pormestari Lauri Lyly sanoo tiedotteessa.

Kuopion kaupunginjohtajan Jarmo Pirhosen mukaan kaupungin vetovoimatekijät, vahvuudet ja heikkoudet on ensin tunnistettava. Tunnistamisen jälkeen tarvitaan paljon systemaattista työtä. Hän korostaa, että mitään ei saa ilmaiseksi.

"Lopulta kyse on myös tahtotilasta, jolla kaupunkia kehitetään. Korkea asukastyytyväisyys luo vahvan pohjan ulospäin säteilevälle myönteiselle kierteelle. Meillä on onnistuttu synnyttämään myönteinen ilmapiiri, jossa kaupungin päättäjillä ja muulla organisaatiolla on oma ansionsa", Pirhonen kertoo tiedotteessa.

Helsinki on kokonaisarvion perusteella viimeisellä sijalla, vaikka se saa Tampereen ohella parhaan arvon sijainnistaan.

"Tämä selittyy kahdella osatekijällä, joissa Helsinki menestyy heikosti: kustannusrakenteella ja vastaajien näkemyksillä ympäristöstä. Sinällään on mielenkiintoista, että naapurikaupunki Espoo saa hyvän arvosanan juuri ympäristön osalta. Vastaajat kokevat Espoon turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi, tutkimuksesta vastaava T-Median vanhempi neuvonantaja Kari Väisänen selittää tiedotteessa.

Kaupunkien sijoittuminen ja pisteet vetovoimajärjestyksessä:

1. Tampere, 3.82

2. Kuopio, 3.75

3. Jyväskylä, 3.70

4. Turku, 3.68

5. Oulu, 3.66

6. Espoo, 3.55

7. Vantaa, 3.42

8. Lahti, 3.37

9. Pori, 3.31

10. Helsinki, 3.19