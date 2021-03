Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtajan paikalta eronnut Satu Huber: "Nyt on aika kääntää sivua"

Elon hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin

Toimitusjohtajana toimineen Huberin kerrotaan irtisanoutuneen. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber on irtisanoutunut tehtävästään. Elo kertoo, että yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Elon sijoituksista vastaava johtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

"62-vuotiaana ja 40 vuotta pitkä ura takana tulee erilaisia ajatuksia. Monta kertaa mielessäni on ollut, että onko tämä oikea aika lähteä ja antaa tilaa muille, vai pitäisikö vielä jatkaa. Harkinnan jälkeen päädyin, että nyt on oikea aika lähteä", Huber kertoi STT:lle.

Elolla on takanaan myrskyisä vuosi. Finanssivalvonta (Fiva) asetti joulukuussa asiamiehen valvomaan Elon toimintaa. Fivan mukaan Elon toiminnassa on esiintynyt taitamattomuutta ja varomattomuutta, joka ilmeni viime keväänä, kun koronan synnyttämä talouskriisi aiheutti voimakasta heiluntaa markkinoilla.

Huberin mukaan on vaikeata erotella, mikä on juuri se asia, joka vaikutti eroon. Hänen mukaansa siihen on vaikuttanut korona ja koko viime vuoden tilanne.

"Päätös oli helpompi, kun on ollut tällainen vuosi. Nyt on aika kääntää sivua", Huber sanoo.

Jatkossa hän aikoo keskittyä hallitustyöskentelyyn ja perheeseen. Enemmän aikaa jää henkilökohtaiselle elämälle.

"Minulla on ilo ja kunnia saada istua kahden hienon ja jännittävän yhtiön hallituksessa, Schibstedin sekä Orthexin."

Fiva arvioi, että Elon sijoitusten arvojen lasku vaikutti voimakkaasti yhtiön vakavaraisuuteen.

Fivan mielestä taitamattomuus on näkynyt erityisesti Elon hallituksen kyvyssä johtaa toimintaa sijoitusmarkkinatilanteen muuttuessa ja yhtiön vakavaraisuuden heikentyessä nopeasti. Varomattomuutta on liittynyt Elon sijoitusriskinottoon.

Asiakkaiden ei kuitenkaan tarvitse olla Fivan mukaan huolissaan. Työeläkejärjestelmä on rakennettu niin, että siellä on yhteisvastuu ja yhtiöt vastaavat toistensakin tekemisistä. Elon vaikeudet eivät näin vaikuttaneet eläkkeisiin.

Elon hallituksen puheenjohtaja Antti Aho kertoi keskiviikkona aamupäivällä sähköpostitse, etteivät viime kevään sotkut aiheuttaneet Huberin eroa.

"Tämä on Satu Huberin henkilökohtainen päätös", Aho vakuuttaa.

Hänen mukaansa Huberin ero ei myöskään liity Fivan asettamaan asiamieheen.

Huber työskenteli Elon toimitusjohtajana kesäkuusta 2015 lähtien.