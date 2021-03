HS: Hallitus aikoo esittää alkuviikosta erillislakia, jolla säädettäisiin liikkumisrajoituksista ja maskipakosta

Liikkumisrajoitukset kohdistuisivat ensi sijassa pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle. Kuva on maaliskuun alusta. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Hallitus aikoo esittää alkuviikosta erillislakia, jolla säädettäisiin liikkumisrajoituksista ja maskipakosta osana koronavirustartuntojen vähentämiseen tähtäävää kamppailua, kertovat useat lähteet Helsingin Sanomille.

HS:n mukaan esityksen valmisteluun osallistuvat ainakin valtioneuvoston kanslian, sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön virkamiehet. Erillislaki säädettäisiin poikkeusolojen perusoikeuksia käsittelevän perustuslain 23. säännöksen nojalla.

HS:n lähteiden mukaan käsityksenä on, ettei voimassa olevilla rajoituksilla tai pienillä lisärajoituksilla saada koronavirustartuntoja vähenemään riittävästi. Huolta on herättänyt etenkin pääkaupunkiseudun ja Turun tartuntojen kasvu jo käytössä olevista rajoituksista huolimatta. Ravintoloiden liki kaksi viikkoa jatkunut sulku on vain hidastanut tartuntojen lisääntymistä.

Lain lähetys eduskuntaan edellyttää oikeuskanslerin tarkastusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä. HS:n tietojen mukaan hallituspuolueet eivät ole täysin yksimielisiä kaikista rajoitusten yksityiskohdista.

HS:n mukaan hallituksen tavoitteena on, että eduskunta säätäisi erillislain viikon kuluessa siitä, kun se on lähetty eduskuntaan. Laki tulisi ensi vaiheessa voimaan pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella.