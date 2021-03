Ahvenanmaalla mitattu vuoden tähän asti korkein lämpötila – elohopea nousi Jomalassa 14,6 plusasteeseen

Viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpi.

Viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpi. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Vuoden tähän asti korkein lämpötila on mitattu tänään Ahvenanmaalla. Jomalan Jomalabyssä mittarin lukema oli 14,6 plusastetta, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä.

Viimeksi näin varhain kalenterivuoden aikana on 14 astetta ylittynyt vuonna 2012, jolloin 22. maaliskuuta Jomalassa mitattiin 15,8 astetta.

Forecan mukaan lämpimintä on tänään juuri Ahvenanmaalla sekä maan lounaisosassa. Myös Lapissa päästään paikoin yli viiteen plusasteeseen.

Viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpi. Vuoden aiempi korkein lämpötila oli Jomalassa 1. ja 3. maaliskuuta mitattu 9,9 astetta.

"Ruotsin puolelta leviää lämmintä ilmamassaa maan länsiosaan. Pilvinen alue liikkuu päivän mittaan kohti itää, ja päivällä on laajalti aurinkoista. Föhn-tuuli on lähinnä talvella vaikuttava ilmiö, mutta vielä sitä on tässä vähän mukana, varsinkin pohjoisessa", sanoo Forecan meteorologi Anna Latvala Forecan sivuilla.

Myös Lapissa päästään tänään paikoin yli viiteen plusasteeseen. Idässä sää pysyy kuitenkin tänään koleana, ja Pohjanmaan maakuntien rannikkoseuduilla pilvisyys alkaa lisääntyä päivällä.

Viikko on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpi.

"Loppuviikon aikana kymmeneen asteeseen voidaan jälleen päästä, tämänhetkisen ennusteen mukaan todennäköisimmin perjantaina tai lauantaina. Lämpimintä olisi jälleen lounaassa. Se kuitenkin riippuu paljon pilvisyydestä ja mahdollisista sateista", Latvala sanoo.

Mittaushistorian korkein maaliskuun lämpötila Suomessa on vuonna 2007 Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattu 17,5 astetta, Foreca kertoo.