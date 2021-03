Hallituksen luonnos liikkumisrajoituksista julki: Ulkoilu sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa – rikkomisesta sakkoja

Luonnoksessa on mukana esitys maskipakosta, jonka mukaan 2007 ja sitä enne syntyneen on käytettävä maskia tietyissä tilanteissa sakon uhalla

Rajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus.

Valtioneuvosto julkaisi luonnoksen kaavailluista liikkumisrajoituksista. Sen mukaan kiinteistön suljetun tai rajatun pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Myös esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua, jos sen voi tehdä niin, että pitää muihin ihmisiin riittävän etäisyyden.

Luonnoksessa on mukana myös esitys maskipakoksi. Sen mukaan vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen on käytettävä maskia sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on oman talouden ulkopuolisia henkilöitä. Rajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus.

Rajoitusten voimassaoloalueista määrättäisiin kolmeksi viikoksi kerrallaan valtioneuvoston asetuksella.