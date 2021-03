Koronatapauksissa lievää laskua, mutta tehohoidossa huolestuttava tilanne – tänään todettaneen noin 730 uutta tartuntaa

Emmi Korhonen

Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti.

Uusien todettujen koronatapausten määrät laskivat hieman viime viikolla ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälin. Asiasta kerrottiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut. Tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti viimeisten päivien aikana.

Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan jatkuvan suurena lähiviikkojen ajan.

Taudin ilmaantuvuus ei ole noussut samalla tavalla vanhimmissa ikäluokissa, mikä kertoo rokotteiden vaikuttavan, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Tänään Suomessa todettaneen noin 730 uutta koronatartuntaa, kertoo Puumalainen. Tarkka lukema vahvistetaan myöhemmin.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,0–1,15, mikä on hieman pienempi kuin viime viikolla. Uusia tartuntoja on todettu eniten nuorten aikuisten ja työikäisten parissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on päätetty ottaa käyttöön kertakorvaus tilanteessa, jossa työntekijä siirtää tai keskeyttää vuosilomansa, joka sijoittuu pääsiäisen ajalle. Kertakorvauksen tavoitteena on turvata potilaiden hoito pääsiäisen aikaan.

Kertakorvaus on 450 euroa, ja poikkeuksellisen koronavirustilanteen takia vastaava korvaus maksetaan myös viranhaltijalle, Hus kertoo.

"Tässä koronavirustilanteessa haluamme käyttää laajalti erilaisia keinoja, jotta voimme varmistaa potilasturvallisuuden ja hoidon myös pääsiäisen aikaan", johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo tiedotteessa.

Sairaanhoitopiirin mukaan loman siirto, keskeytys tai peruutus voidaan tehdä vain hyvin painavista syistä ja siitä keskustellaan aina työntekijän kanssa.