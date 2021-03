STM ja THL valmistelevat mallia, jonka avulla rokotteita voitaisiin kohdentaa pahimmille epidemia-alueille, kun riskiryhmät on rokotettu

Valtioneuvosto julkaisi keskiviikkoiltana lakiluonnoksen liikkumisrajoituksista pahimmille epidemia-alueille. Pahin alue kattaa luonnoksen perusteella tällä hetkellä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Turun kunnat.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelevat mallia, jolla rokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille, kun riskiryhmät on rokotettu, totesi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa.

"Riskiryhmät ja nykyisessä asetuksessa olevat ryhmät, kuten terveydenhuollon henkilöstö, hoitokotien asukkaat ja -henkilöstö ja sen lisäksi riskiryhmiin kuuluvat henkilöt on syytä rokottaa kaikkialla Suomessa ensimmäiseksi", Marin totesi.

Tämän jälkeen, kun nämä ryhmät on rokotettu, pääministerin mukaan voidaan kohdentaa pahimmille alueille rokotteita. Tähän ei hänen mukaansa ole kuitenkaan vielä valmista mallia.

"Nyt asiantuntijat arvioivat, miten tämä voitaisiin parhaiten toteuttaa."

Uudella lailla rajoitettaisiin koronatartuntojen estämiseksi sitä, millä asioilla ihmiset saavat oman pihapiirinsä ulkopuolella liikkua ja kenen kanssa. Esitys vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.

Johtaja Mika Salminen THL:stä arvioi, että pelkkä rokotejärjestyksen muuttaminen tuskin riittäisi koronatartuntojen suitsimiseen riittävän nopeasti.

"Ensinnäkin asia on niin, että rokotteiden ohjaamista ei voida napin painalluksella huomiseksi muuttaa. Myös suojavaikutus tulee viiveellä, eli tällä tätä ei ratkaista välittömästi", Salminen totesi.

Salmisen mukaan se, että rokotuksella saataisiin helpotusta pahimmille alueille, kestäisi vähintäänkin viikkoja.

Salminen kertoo, että muista maista on runsaasti esimerkkejä siitä, miten nopeasti epidemia voi tasaiselta tasolta yhtäkkiä ryöpsähtää käsistä ja aiheuttaa piikin, jossa terveydenhuolto totaalisesti ylikuormittuu ja kuolleisuus kasvaa korkeaksi.

Hän perusteli tällä uusien liikkumisrajoitusten tarvetta, joita hallitus on nyt esittämässä eduskunnalle.

Hän totesi myös, että liikkumisrajoitukset ovat suunnilleen viimeinen keino, jota ei ole vielä Suomessa kokeiltu. Hänen mukaansa suurimmat riskit tulevat nyt yksityiselämän tapaamisista, kuten kaveriporukoiden kokoontumisista, illanistujaisista, häistä ja syntymäpäivistä. Näitä pyritään nyt suitsimaan sillä, että tällaisiin tapahtumiin meneminen eli liikkuminen ei olisi sallittua.

Hallituksen esittämä liikkumisrajoituslaki tekee lyhyeksi ajaksi vuokratulle mökille menemisestä laitonta, sanoi alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta tiedotustilaisuudessa. Häneltä kysyttiin, voisiko esimerkiksi viikoksi vuokratulle mökille kulkea alueelta, jossa rajoitukset ovat voimassa.

"Lainsäädännössä lähdetään siitä, että vapaa-ajan asunnon tulisi olla omistuksessa, pitkäaikaisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, ei sellainen, jota vuokrataan lyhyeksi ajaksi. Ei ole sallittua se, että vuokrataan lyhytaikaisesti mökkejä ja kuljetaan niille", Lankinen totesi.

Johtaja Mika Salminen THL:stä täsmensi tilaisuudessa, että viikoksi vuokratulle mökille ei siis saisi mennä.

Esitetty lainsäädäntö lähtee siitä, että ihmisten pitäisi pysyä omissa asuinpaikoissaan. Laissa on lisäksi lueteltu useita poikkeuksia, joista osa jättää tulkinnanvaraa.

"Kun on kysymys inhimillisestä elämästä, ei sitä aina täsmälliseksi saa", Lankinen sanoi.

Lankiselta kysyttiin myös, josko esimerkiksi poliisi tulee valvomaan kulkemista alueiden rajoille. Hän totesi, että tämä kysymys pitäisi osoittaa poliisille.

Hänen mukaansa esimerkiksi ostoskeskuksissa hengaaminen tai erikoisliikkeistä tavaroiden hankkimista varten liikkuminen ei ole laillista.

"Se on ratkaisevaa, missä tarkoituksessa tällainen matka tehdään. Ei ole välttämätöntä mennä hankkimaan vaikka koristetarvikkeita, se ei ole välttämätöntä. Ymmärretään se, että jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen, se on mahdollista", Lankinen sanoi.