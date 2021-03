Koronatestin tuloksia yritetään väärentää – näin rajavartiolaitos varmistaa niiden pitävän paikkansa

Sanne Katainen

Koronarokotukset ovat käynnissä parhaillaan maailmanlaajuisesti. Suomeen rajan yli saapuva voi todistaa saamansa rokotuksen asianmukaisella todistuksella.

Negatiivinen testitodistus, lääkärintodistus sairastetusta covid-19 taudista tai rokotustodistus ei yksinään oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloon. Todistus pyritään todentamaan oikeaksi ottamalla tarvittaessa yhteys todistuksen myöntäjään lähtömaassa.

Rajaturvallisuusasiantuntija Tomi Kivenjuuri kertoo MT:lle, että ylityspaikasta riippuen Rajavartiolaitos toimii paikallisten terveysviranomaisten tukena koronatestitodistusten tarkastuksessa.

"Terveysviranomaiset katsovat isommissa ylityspaikoissa koronatestitodistukset ja tarpeen lisäterveystarkastuksesta jo ennen varsinaista rajatarkastusta. Tuemme heitä tarkastuksessa sovitulla tavalla. Peruskriteereihin kuuluu, että todistuksessa pitää näkyä testin tekijän tiedot ja heidän yhteystietonsa."

Kivenjuuren mukaan eri maiden suunnalta tulee hyvin paljon samankaltaisia todistuksia.

"Jos ylityspaikalla huomataan aiemmista poikkeava kovin oudon näköinen todistus, voidaan sen esittäjälle tehdä lisäkysymyksiä. Äärimmäisissä tapauksissa voidaan kysyä soittamalla tietoa lähtömaasta asti, ja muutamia tällaisia tarkastuksia on tehty", Kivenjuuri sanoo.

"Pääosa on kunnossa, todistuksissa ei ole havaittu isoja ongelmia. Ne ovat yksittäiskappaleita, joista lisätarkistuksia on edes tehty. Ei ole tiedossa, montako todistusta on hylätty."

Kivenjuuri viittaa eri maiden erilaiseen tilanteeseen teknologian soveltamisessa.

"Nyt on käytössä paljon sovelluksia, joissa apin kautta saadaan testitodistus suoraan. Tässä on tapahtunut iso kehitys vuoden aikana.

Hänen mukaansa testitodistuksia enemmän esiintyy pulmia erilaisten kutsujen ja todistuksien todentamisessa.

"Nyt matkustusrajoitukset edellyttävät jonkin verran itseltäkin valmistautumista, mikä toimii todella hyvin. Matkustajat ovat olleet pääosin itse aktiivisia siinä, että maahantuloasiat ovat rajalla kunnossa."

Suomen kansalaisen ei tarvitse esittää todistusta rajatarkastuksessa päästäkseen maahan. Sen sijaan useat liikenteenharjoittajat vaativat negatiivista testitodistusta liikennevälineeseen nousemisen ehtona.

Aluehallintovirastot ovat ohjeistaneet rajakuntia yhdenmukaisiin toimintaperiaatteisiin ylityspaikoilla. Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt terveystarkastukset tehtäväksi Niiralan rajanylityspaikalla tartuntatautilain nojalla.

"Siun sotelta saamansa selvityksen mukaan käytännössä kaikki henkilöt testataan. Ne yksittäiset henkilöt, jotka kieltäytyvät testistä – kaksi henkilöä ajalla 8.–14. maaliskuuta – asetetaan karanteeniin", kertoo MT:lle peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Ulla Ahonen Itä-Suomen avista.

