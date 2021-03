THL: Uusia koronatartuntoja 791

Koronatestejä on tehty tähän mennessä lähes 3,9 miljoonaa.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 791, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on ilmennyt 9 307. Luku on 305 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tautitapausten kokonaismäärä koko epidemian ajalta on 75 545.

Koronan ilmaantuvuusluku viimeksi kuluneiden kahden viikon ajalta on 167,9. Edellisten kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 162,4. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohti.

Turussa koronavirustartuntojen kokonaismäärä epidemian aikana on THL:n mukaan jo 4 783. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä taudin ilmaantuvuusluku on nyt 261,5.

Helsingissä tartuntojen kokonaismäärä on 22 583, Espoossa 7 318 ja Vantaalla 8 588. Ilmaantuvuusluku Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on nyt 333,6.

