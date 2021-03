THL: Uusia koronatartuntoja 791, kahden viikon luvut jatkavat kasvuaan – Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut nyt 830 000 suomalaista

Toisen annoksen on saanut nyt 88 000 ja testeissä on käynyt lähes 3,9 miljoonaa suomalaista.

LEHTIKUVA / Heikki Saukkoma

Koronatestejä on THL:n mukaan tehty tähän mennessä lähes 3,9 miljoonaa.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 791, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on ilmennyt 9 307. Luku on 305 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tautitapausten kokonaismäärä koko epidemian ajalta on 75 545.

Koronan ilmaantuvuusluku viimeksi kuluneiden kahden viikon ajalta on 167,9. Edellisten kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 162,4. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohti.

Turussa koronavirustartuntojen kokonaismäärä epidemian aikana on THL:n mukaan jo 4 783. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä taudin ilmaantuvuusluku on nyt 261,5.

Helsingissä tartuntojen kokonaismäärä on 22 583, Espoossa 7 318 ja Vantaalla 8 588. Ilmaantuvuusluku Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on nyt 333,6.

THL: Noin 829 900 ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen

Noin 829 900 ihmistä on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo THL. Määrä on lisääntynyt eilisestä vajaalla 23 000 rokotetulla.

Toisen annoksen on saanut nyt noin 88 000 ihmistä.

Rokotuskattavuus ensimmäinen annoksen osalta on kivunnut 14,9 prosenttiin. Toisen annoksen osalta kattavuus on 1,6 prosenttia.

Poliisi keskeytti juhlat Kemissä

Kemissä poliisi kertoo keskeyttäneensä nuorten aikuisten juhlat, joita pidettiin kerrostalon vuokratilassa viime yönä. Poliisin mukaan paikalla oli noin 50–60 ihmistä. Juhlat keskeytettiin, koska ne aiheuttivat häiriötä asukkaille, poliisi kertoo.

Kemi kuuluu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin, jossa koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on nyt 55,3. Kemissä on epidemian aikana todettu kaikkiaan 115 tartuntaa.

Pienimmät ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (13,0) sekä Kainuun (22,3) ja Etelä-Pohjanmaan (22,4) sairaanhoitopiireissä.

Kainuun sairaanhoitopiiri kertoo kuitenkin, että Terrafamen akkukemikaalitehtaan työntekijöistä kaksi oli perjantai-iltaan mennessä antanut positiivisen koronatestinäytteen. Heidät on määrätty eristykseen, ja tartunnanjäljitys on meneillään. Tehtaalla on tällä viikolla tehty laajaa seulontaa koronatartuntojen selvittämiseksi: testejä on tehty noin 180.