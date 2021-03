THL: Suomessa todettu 458 uutta koronavirustartuntaa

Viikoittaisissa tartuntaluvuissa on näkyvissä käänne parempaan.

Suomessa on todettu 458 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viikoittaisissa tartuntaluvuissa on näkyvissä selvä käänne parempaan: viimeisen viikon aikana todettiin noin 3 500 tartuntaa, kun edellisellä viikolla niitä todettiin 4 700 ja sitä aiemmalla tähänastisella huippuviikolla yli 4 900.

Kahden viikon tartuntaluku oli 9 100 tartuntaa, mikä on 58 vähemmän kuin edellinen kahden viikon tartuntaluku.

Eri tartuntalukujen summat eroavat toisistaan, koska kahden viikon tartuntaluvussa on kolme päivää raportointiviivettä.

Viimeisten kahden viikon aikana ylivoimainen valtaosa eli yli 5 300 tartuntaa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Vaikeaa on myös Varsinais-Suomessa, jossa tartuntoja on todettu noin 1 200.

Kaikkiaan tartuntoja on todettu Suomessa 76 000. Perjantain tietojen mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on tiedossa 817.