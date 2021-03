"Ei oikein voi markkinoida, että tulkaapa vieraat tänne, täällä ei ole sulkua", pohjoiskarjalainen maaseutumatkailuyrittäjä huokaa – Koronasulku peruuttaa myös pääsiäisen pitopöydät

Lari Lievonen

Anni Korhonen toivoo, että kesällä bisnekset saadaan pyörimään. "Take away ei ole ratkaisu täällä syvällä maaseudulla."

"Ei voi oikein markkinoida, että tulkaapa vieraat tänne, täällä ei ole sulkua!", sanoo Puukarin Pysäkin yrittäjä Anni Korhonen Nurmeksen Valtimolta. Pohjois-Karjala on koronapandemian perustasolla, joten siellä ravintolat ovat saaneet olla auki.

Puukarin Pysäkillä on sekä ravintola- että majoitustoimintaa. Varauksia pääsiäiselle on ollut alun perinkin vähän epävarman tilanteen takia. Korhonen epäilee, että loputkin vieraat peruvat tulonsa.

"En usko, että teen suurta pääsiäislounaspöytää, koska epätietoisuus on niin kova", Korhonen sanoo. "Toivotaan, että saamme bisnekset pyörimään kesällä taas täysillä."

Myös Pohjois-Savo on ollut ravintolasulun ulkopuolella, mutta sulkua valmistellaan sielläkin.

"Lopputulos asiakasmäärien suhteen on sama, onko ravintolat laitettu kiinni vai ei. Ihmiset eivät halua liikkua eikä aina ole tietoa, missä rajoitusten rajat milloinkin menevät", sanoo Riikka-Leena Lappalainen Haapaniemen Matkailusta Iisalmesta.

Lappalainen sanoo melkein toivovansa, että tulisi sulku, jolloin olisi mahdollisuus saada korvausta elinkeinon rajoittamisesta.

Pääsiäiseksi Haapaniemen Matkailuun oli vain yksi vahvistamaton parin vuorokauden mökkivaraus.

Yrittäjä Jukka Heikkonen Tynkkylän Lomaniemestä Punkaharjulta pitää tilannetta hankalana, kun välillä on vaikea hahmottaa, mikä on kiellettyä. "Asiakkaatkin ovat peloissaan, kun haluavat toimia oikein. Mökeille asiakkaat menevät itsekseen ja ovat omissa oloissaan. Heille on tärkeää mahdollisuus kysyä isäntäväeltä puhelimitse tai viestein mitä vain."

Etelä-Savossa ravintolat on suljettu ja take away onnistuu lähinnä taajamissa. Heikkosen mukaan matkailutilalla ei ole järkeä käydä olemaan sen suhteen valmiudessa.

"Toki pääsiäisenä eräälle asiakkaalle on tilattu kakku ja muita herkkuja ennakolta mökille, ja se onnistuu."

Heikkosen mukaan Punkaharjun alueella on suuria eroja mökkivuokrauksissa yritysten välillä. "Tuntuu, että Lomarengas on monille suomalaisille turvallinen varauskohde. Eivät asiakkaat juurikaan varaa suoraan."

Maatilamatkailu Kumpusella Petäjävedelle Keski-Suomessa on myös tulossa hiljainen pääsiäinen, samoin Ilolan maatilamatkailuun Valkeakoskelle Hämeeseen. Ilolassa oli torstaina vain yksi kahden hengen majoitusvaraus pääsiäiselle. "Lisäksi on pari maatilaperhevierailua ja yksi sauna- ja paljuvaraus perheelle, saa nähdä peruuntuuko", sanoo Kirsi Ilola-Ollikka.

Saila Valkeaniemi Sastamalan Liekorannasta huomauttaa, että yksityistilaisuuksien ja kokouksien peruuntuminen vaikuttanee isoimmin maaseudun matkailuyrityksiin. "Take away -myynnissä haaste on kannattavuudessa."

Toiminnanjohtaja Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä huomauttaakin, että tilanne on erityisen vaikea perhejuhliin ja juhlapäivien kattauksiin keskittyneillä yrityksillä.

Lue myös:

Hotellien tilanne kurjistuu entisestään uusista rajoituksista, pääkaupunkiseudulla osa on jo sulkenut ovensa

Lemettilän tila ylsi plussalle koronavuonna – "Yrityksille maksettu koronatuki oli tarpeen