Yhteisöllinen etätyötila Hubteekki lunasti paikkansa Pihtiputaalla

Petteri Kivimäki

Miisa Tavastsjerna (vas.), Miia Hiironen ja Mika Paananen ovat etätyökeskus Hubteekin vakikasvoja. Hiironen toimii osaamis- ja etätyökeskuksen projektipäällikkönä.

Pohjoisessa Keski-Suomessa Pihtiputaalla avattiin viime elokuussa osaamis- ja etätyökeskus Hubteekki. Se on vakiinnuttanut suosionsa nopeasti.

”Täällä on muutaman kuukauden aikana ehditty järjestää monenlaisia koulutuksia ja kokouksia, minkä lisäksi tila palvelee paikallisia etätöiden tekemisen paikkana”, Hubteekin projektipäällikkö Miia Hiironen kertoo.

”Kävijöitä on viikoittain ollut keskimäärin kolmisenkymmentä ja vilkkaimpina viikkoina jopa yli sata. Yhtään nollapäivää ei ole ollut koko aikana.”

Hiironen kertoo, että viimeksi tiloissa kokousta piti paikallinen MTK-yhdistys. Hubteekissa pidetään myös muun muassa Jyväskylän avoimen yliopiston kursseja, ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat käyttävät tiloja säännöllisesti.

Hubteekki perustettiin Pihtiputaan keskustaajamaan entisen apteekin talon tiloihin.

Yhdessä tasossa olevassa Hubteekissa on tilaa noin 130 neliömetriä. Pinta-ala jakautuu laajaan avotilaan, kokoushuoneisiin sekä pienempiin rauhallisiin työskentelyhuoneisiin.

”Taustalla on Pihtiputaan kunnanjohtajan Ari Kinnusen ja kunnan yritysagentti Manu Aunolan käynnistämä Hubittaako-hanke, johon otettiin mallia naapurikunta Viitasaaren etätyötila Lennättimestä”, projektipäällikkö Hiironen kertoo.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, ja yhteistyökumppanina on Jyväskylän avoin yliopisto.

Hubteekissa säännöllisesti työskentelevä sosiaali- ja terveysteknologia-alan yrittäjä Mika Paananen pitää etätyötilaa erittäin tarpeellisena.

”Maaseudulla läheskään joka paikassa verkkoyhteydet eivät ole riittävän hyviä esimerkiksi etäkokousten pitämiseen. Täällä yhteydet ja tekniikka toimivat viimeisen päälle”, Paananen kehuu.

Hän kertoo itse vetäneensä 2000-luvun taitteessa Pihtiputaalla samantyyppistä etätyöpilottihanketta.

”Olin projektipäällikkönä vastaavassa kokeilussa jo 20 vuotta sitten. Silloinkin tällainen tila oli maaseudulla tarpeellinen, mutta asenteet etätöitä kohtaan olivat vielä jäykkiä ja negatiivisiakin. Nyt aika on tälle kypsä.”

Kehittämisyhtiö Witas Oy:n projektityöntekijä Miisa Tavastsjerna kehuu työtilan yhteisöllisyyttä. ”Kun on oltu jo vuosi etätöissä, niin välillä kaipaa yhteisöä ympärilleen. Täällä eri alojen toimijoiden on mahdollista paitsi työskennellä hyvillä verkkoyhteyksillä, myös tutustua toisiinsa, verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia. Täällä syntyy uusia ideoita.”

Hubteekin projektipäällikkö Hiirola toivoo, että yhteisöllisiä etätyöskentelytiloja perustetaan runsaasti Suomen maaseutupaikkakunnille.

”Koronavirusepidemian myötä työelämässä on tapahtunut murros, josta ei ole paluuta entiseen. Maaseudulla on juuri nyt reagoitava, ja tarjottava ihmisille mahdollisimman hyvät etätyöyhteydet. Tulijoita on taatusti”, Hiironen toteaa.

Hän uskoo, että asumisen monipaikkaisuus lisääntyy etätöiden yleistymisen myötä.

”Tapahtuu kehitys, jossa valtion työntekijöistä iso osa siirtyy pysyvästi etätöihin.”

Hubteekki on toiminnassa ainakin toukokuuhun 2022 saakka, jolloin Hubittaako-hanke päättyy.

”Sen jälkeen toivomme ilman muuta, että toimintamme jatkuu. Joko hankevetoisesti tai mahdollisesti kunnan tai jonkin yrityksen tai yhdistyksen vetämänä”, projektipäällikkö pohtii.