Suomessa todettu 566 uutta koronavirustartuntaa

Korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on todettu 566 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 393. Se on 1 027 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu 78 672 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa jatkoi laskuaan. Se oli perjantaina sataatuhatta asukasta kohti reilut 151, kun se torstaina oli reilut 155.

Sairaanhoitopiireistä korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, lähes 298. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on 227. Pienin ilmaantuvuusluku on Lapissa Länsi-Pohjan alueella, jossa se on reilut 13.

THL kertoo, että koronavirusrokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa lähes 962 000 ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut torstaista yli 34 000 ihmisellä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa yli 89 000 ihmistä.

Rokotekattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,3 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.

THL:n mukaan Suomessa muuntuneen koronaviruksen oli saanut torstaihin mennessä 2 700 ihmistä. 2 474 ihmistä on saanut niin sanotun brittivariantin ja 225 Etelä-Afrikan variantin. Lisäksi yhdellä ihmisellä on todettu Brasilian variantti. THL kertoo muuntuneiden koronavirusten määristä kerran viikossa.