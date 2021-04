Suomessa raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa – tartuntoja todettu viimeisen kahden viikon aikana eniten 20–29-vuotiailla

Koronatestejä on tehty tähän mennessä jo yli neljä miljoonaa

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu vajaat 79 100 koronavirustartuntaa. Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 215. Se on 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 79 094 koronavirustartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku koko maassa jatkoi laskuaan. Edellisen kahden viikon ilmaantuvuusluku on reilut 148 sataatuhatta asukasta kohti. Tätä aiemman kahden viikon ilmaantuvuusluku oli hieman yli 170.

Sairaanhoitopiireistä korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, hieman yli 292. Pienin ilmaantuvuusluku on Lapissa Länsi-Pohjan alueella, jossa se on reilut 13.

THL:n mukaan viimeisen kahden viikon aikana koronatartuntoja on todettu Suomessa eniten parikymppisten ikäluokassa, yli 1 500. Toiseksi eniten korontartuntoja on ollut 30–39-vuotiailla, hieman alle 1 400.

Koronatartuntoja on todettu melko runsaasti myös nuoremmilla, reilut tuhat tartuntaa alle 10-vuotiailla ja hieman alle 1 300 tartuntaa 10–19-vuotiailla.

20–29-vuotiaiden joukossa on todettu eniten tartuntoja myös koko epidemian aikana, yli 17 000. Alle 10-vuotiailla tartuntoja on todettu epidemian aikana reilut 6 200.

Koronatestejä on tehty tähän mennessä jo yli neljä miljoonaa.

Koronavirusrokotuksen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa yli 968 500 ihmistä. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä on kasvanut eilisestä 6 500 ihmisellä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut Suomessa reilut 89 100 ihmistä.

Rokotekattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,4 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.