Kainuussa Suomussalmella kahden auton nokkakolari, kahdeksan ihmistä loukkaantunut

Poliisi tutkii kolariautoa noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella. Kahden auton nokkakolarissa loukkaantui kahdeksan ihmistä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kainuussa Suomussalmella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut kahdeksan ihmistä. Kyseessä on kahden henkilöauton nokkakolari, kertoo Kainuun soten terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari.

"Usean henkilön osalta on vaadittu irrottamistoimia. Ikähaarukka on noin 15 vuodesta noin 50 vuoteen", Koukkari kertoo onnettomuudesta.

Pelastuslaitoksen mukaan molemmissa autoissa oli neljä matkustajaa. Kaksi loukkaantuneista kuljetettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan (Oys) ja kuusi Kainuun keskussairaalaan.

"Taitaa olla niin, että kuudes on juuri tulossa, kaikki muut ovat jo saapuneet (Kainuun keskussairaalaan). Ensimmäinen on leikkaussalissa, hänen vammansa ymmärtääkseni ovat henkeä uhkaavia", Koukkari kertoi hieman ennen puolta kahta.

"Muiden meille tuotujen osalta käsitykseni on, että vammat ovat vakavan ja ei niin vakavan välillä. Oysin osalta en pysty sanomaan", hän lisää.

Kainuun keskussairaala on nostanut valmiuttaan suuronnettomuustilaan.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että todistajien mukaan Kuusamon suunnasta Kajaanin suuntaan ajaneen henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan pitkää autojonoa. Kuljettaja ei ehtinyt palata omalle ajokaistalleen, vaan törmäsi vastaan tulleen miehen kuljettaman henkilöauton keulaan.

Poliisin mukaan alkoholilla ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen.

Tiellä oli tapahtuma-aikaan sohjoa ja ajokeli oli heikko, poliisi kertoo.

"Olosuhteista voi kuvien perusteella sanoa, että siellä pientareet ovat olleet lumiset, tie ollut sula ja märkä", kertoo puolestaan Koukkari.

Kainuun soten tiedotteen mukaan turma tapahtui noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella, välillä Pesiönlahti–Alajärvi. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle.

Pelastuslaitos sai hälytyksen turmasta Viitostiellä hieman ennen kello kymmentä. Pelastuslaitoksen mukaan kohteessa on kolme pelastuksen yksikköä, kolme poliisipartiota ja yksitoista ensihoidon yksikköä.