Finlayson sulkee valtaosan myymälöistään väliaikaisesti – korona vei asiakasvirrat

Ovensa sulkee 19 myymälää, ja auki jää neljä pysyvää ja neljä pop up -myymälää. LEHTIKUVA / TROND H. TROSDAHL

Kodintekstiiliyhtiö Finlayson sulkee suurimman osan myymälöistään toistaiseksi tästä päivästä lähtien. Ovensa sulkee 19 myymälää, ja auki jää neljä pysyvää ja neljä pop up -myymälää.

Toimitusjohtaja Mikko Koponen kertoo STT:lle, että suljettavien myymälöiden 74 työntekijää lomautetaan. Syynä sulkemiseen on se, että asiakasvirta on koronan takia hiipunut vielä pienemmäksi kuin viime keväänä. Samalla verkkokauppa on kasvanut vauhdilla.