Pääsiäisen vaikutus näkyy koronaluvuissa viiveellä – "Vielä ei ole kuitenkaan aika rillutella"

Hallituksen valmistelema esitys liikkumisrajoituksista sai perustuslakivaliokunnalta tyrmäyksen maaliskuun lopulla. Uusiksi keinoiksi vähentää ihmisten välisiä tapaamisia on väläytelty esimerkiksi ei-välttämättömien liikkeiden sulkemista. Arkistokuva maaliskuulta.

Pääsiäisen mahdollinen vaikutus koronatartuntoihin näkyy reilun viikon kuluttua, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

"Tietenkin on aikaista arvioida pääsiäisen vaikutusta, mutta jos mietitään, miten kävi jouluna ja hiihtolomilla, niistäkään ei lähtenyt isompia tartuntaketjuja, vaikka etenkin hiihtoloman kohdalla sellaista mahdollisuutta pelättiin."

Toistaiseksi tartuntojen määrä näyttää olevan menossa rauhallisempaan suuntaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Ilmaantuvuusluku on kahden viikon ajanjaksolla noin 60 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohti. Pääsiäisenä myös sairaanhoitopiirin koronatestausmäärät pysyivät tavanomaisella tasolla, eli noin 3 500 testissä viikossa.

Paloneva korostaa, että luvut elävät jatkuvasti, sillä yksikin tartuntaketju saattaa saada käyrät taas ylöspäin.

Hän toivoo, että ihmiset jaksavat noudattaa ohjeita myös jatkossa. Rokotukset etenevät, ja Keski-Suomessakin yli 16 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

"Vielä ei ole kuitenkaan aika rillutella. Yleisesti ottaen ihmiset käyttäytyvät vastuullisesti ja muistavat, että koronatilanteen hallinta on kaikkien asia – edelleen."

Etelä-Karjalassa pääsiäisestä selvittiin koronan suhteen säikähdyksellä.

Etelä-Karjalan sosia​​ali- ja terveyspiirin (Eksoten) alueella oli asukaslukuun suhteutettuna eniten tehohoitopotilaita 21. maaliskuuta. Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että pääsiäiseksi varauduttiin sairaalapotilaiden määrän kasvuun.

"Tätä suurta nousua ei onneksi tullut. Tällä hetkellä meillä on sairaalahoidossa 8 potilasta, kun se oli suuremmillaan 18."

Maaliskuun puolestavälistä lähtien testimäärät alkoivat selkeästi kasvaa Eksoten alueella, ja myös positiivisten testien määrä nousi 5 prosenttiin. Karhula kertoo, että pääsiäisen aikaan näytteitä on otettu vähemmän, mutta samalla positiivisten näytteiden määrä on laskenut 3–4 prosenttiin.

Karhula huomauttaa, että pienen asukasluvun takia koronalukemissa voi olla satunnaisvaihtelua. Hän painottaa, että ohjeita pitäisi jaksaa vielä noudattaa.

"Varmasti sulkutila kaikkine rajoituksineen on auttanut. Seuraava pari viikkoa näyttänee, tuleeko kuitenkin vielä uusi ryöpsähdys sairaalapotilaiden määrissä, kun tartuntoja kuitenkin ollut verraten paljon viime viikkoina."

Maaliskuun lopulla vaikutti mahdolliselta, että pääkaupunkiseudulla ja Turussa palataan pääsiäisen jälkeen arkeen liikkumisrajoitusten ollessa voimassa.

Pääsiäisviikon keskiviikkona eduskunnan perustuslakivaliokunta kuitenkin tyrmäsi hallituksen esityksen rajoittamisesta. Kaatuneessa lakiesityksessä ulkona liikkuminen olisi ollut oman pihan ulkopuolella kiellettyä muuten paitsi erikseen hyväksytystä syystä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esityksessä valittu perusratkaisu, eli liikkumisen kieltäminen lähtökohtaisesti kokonaan, oli oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastainen, eikä sitä voinut pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kritisoi STT:n mukaan hallituksen lainvalmistelua esimerkiksi siitä, että liikkumisrajoitusten valmistelussa ei järjestetty minkäänlaista lausuntokierrosta.

Perustuslakivaliokunnalta pyyhkeet saatuaan hallitus on alkanut selvittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia rajoittaa ihmisten välisiä kohtaamisia. STT:n mukaan keinovalikoimassa ovat esimerkiksi erikoisliikkeiden sulkeminen ja ihmisten kotona järjestettävien tapaamisten kieltäminen. Iltalehden tietojen mukaan toinen mahdollisuus olisi sulkea yksityiskäyttöön vuokrattavat tilat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) johtaja Mika Salminen esitti ennen pääsiäistä tiedotustilaisuudessa kysymyksen siitä, pitääkö esimerkiksi kaikkia mahdollisia liikkeitä pitää auki, jos epidemian kiihtymisen uhka on olemassa.

Tiistaina THL tiedotti, että Suomessa on todettu 331 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 7 454, mikä on 2 155 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) ilmaantuvuusluku, 261 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohden, on yhä Suomen korkein.

Kaikkiaan koronatartuntoja on Suomessa todettu nyt yli 80 000 tammikuun 2020 jälkeen.

