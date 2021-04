"Ei ole konkreettista taikanumeroa, jolla koronarajoituksia voidaan purkaa" – kesälle odotetut höllennykset kokoontumisille riippuvat tautikehityksestä

Koronatilanne on helpottunut useimpien sairaanhoitopiirien alueella, uusia tautiryppäitä paljastunut Kymenlaaksossa ja Itä-Savossa.

Jouni Hirn

Provinssi valmistautuu järjestämään festivaalin ensi kesänä 1.–3. heinäkuuta. Vuosi sitten tapahtuma peruttiin monen muun festivaalin tavoin koronan vuoksi. Arkistokuva.

Tulevan kesän kokoontumisrajoituksien purkamiselle ei ole terveysviranomaisten mukaan tiedossa tarkkaa lukua.

"Vaikka suunta on hyvä, josta kiitos suosituksia noudattaneille suomalaisille, sama uhka tartuntojen lisääntymiselle on silti samat täällä kuin muualla Euroopassa: Pari kuukautta eteenpäin on vaaran aikaa", sanoi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa torstaina.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola ei lähde ennustamaan kesän tilannetta.

"Ei ole olemassa konkreettista taikanumeroa, jolla rajoituksia voidaan lähteä purkamaan, se riippuu tilanteesta. Osa rajoituksesta johtuu alueellisista arvioijista kuten aluehallintovirastoista tai kunnista, jotka myös tekevät päätöksiä kokoontumisrajoituksien purkamisesta tai lieventämisestä. Viime kesänä ilmaantuvuusluku oli 2,9. Tänä kesänä tilanteen pitää olla hyvä, jotta rajoituksia voidaan purkaa."

"Emme voi ennustaa tulevaa, epidemian paine ilman rajoitustoimia on tiedossa, mutta miten rajoituksia noudatetaan, ratkaisee tautikehityksen. Kesän tilannetta ei voi sanoa", Pohjola jatkaa.

Alueellinen tilanne on Taneli Puumalaisen mukaan jopa erittäin hyvä. Ilmaantuvuusluvut ovat alentuneet useimpien sairaanhoitopiirien alueella.

"Poikkeuksia tähän ovat Kymenlaakso ja Itä-Savo, joissa on ilmenny tautiryppäitä. Niissä tilanne on kuitenkin varsin hallittu. Ahvenanmaalla aamutietojen mukaan niin ikään enemmän tapauksia, mikä johtuu osaltaan pienestä väkipohjasta", Puumalainen sanoo.

Helsinki ja Uusimaa ovat hänen mukaansa edelleen korkealla tasolla, mutta suunta on hyvä samoin kuin Varsinais-Suomessa. Eteläisessä suomessa näkyy muuntovirusten vaikutus kaupunkien naapurikunnissa.

